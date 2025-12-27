Modena-Monza, moviola: con e senza il Var un disastro, Bonacina acerbo, aveva ragione ma ha cambiato idea

La prova dell’arbitro bergamasco Kevin Bonacina all’Alberto Braglia nell’anticipo della diciottesima giornata di serie B analizzato al microscopio

Kevin Bonacina, 31 anni, la scelta per Modena-Monza, ha debuttato in serie A due anni fa in Empoli-Torino. Il fischietto appartenente alla sezione Aia di Bergamo, ha fatto il grande grande salto in Serie B dopo aver diretto 27 partite nel 2022/23 tra Serie C e Primavera nella stagione 2023/2024. Nato a Lecco e residente a Cisano Bergamasco, ha diretto anche la finale d’andata dei playoff di Serie C tra Foggia e Lecco, vinta dagli ospiti 2-1 nel 2023 ma il suo arbitraggio ha fatto letteralmente imbufalire i tifosi rossoneri ed è approdato perfino in Parlamento. Nella passata stagione aveva arbitrato anche in coppa Italia Milan-Sassuolo. Per il classe 1993 è stata la partita numero 6 in massima serie. In questo inizio di stagione In questa stagione aveva diretto 5 gare di A, l’ultima in Torino-Como. Vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 11 vittorie gialloblù, 12 segni X, 2 successi biancorossi. L’1-1 statisticamente era comparso dieci volte .

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori e due allenatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Giuggoli con Ferrieri Caputi IV ufficiale, Serra al Var e Giua all’Avar, l’arbitro ha ammonito Adorni, Keita Baldè, Izzo, Pessina, Zampano, Ciurria, Tonoli. Ammoniti anche i due tecnici Bianco e Sottil.

Modena-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 16′, è per Adorni per un fallo su Colombo. Al 18′ ammonito Keita Baldè che ferma fallosamente Santoro, che era ripartito in contropiede. Al 36′ Gliozzi cade in area dopo uno scontro con Carboni, per Bonacina non é fallo. Interviene il Var che richiama l’arbitro all’on field review. Dopo aver rivisto le immagini al monitor Bonacina cambia idea, ammonisce Izzo e concede il rigoe che Gliozzi trasforma. Al 43′ scintille tra Pessina e Zampano, Bonacina fatica a placare gli animi e alla fine ammonisce entrambi.

Al 50′ su assist di testa di Mota segna Azzi ma è tutto fermo per un check del Var per presunto offside. Dopo qualche minuto arriva il via libera, il gol è valido. Al 65′ regolare il gol del 2-1 del Monza firmato da Ravanelli. Al 78′ ammonito il tecnico Bianco per proteste. All’83’ Gliozzi fermato in fuorigioco in ottima posizione, proteste del Modena. All’87’ giallo per Ciurria per un fallo su Di Mariano, al 91’ ammonito anche Tonoli. Prima della fine ammonito anche il tecnico Sottil per proteste. Dopo 5′ di recupero Modena-Monza finisce 1-2.

La sentenza di Calvarese

Sul rigore concesso al Modena interviene il talent di Prime, Giampaolo Calvarese, che sui social spiega: “Il contatto tra Izzo e Gliozzi, che porta al nono rigore stagionale per il Modena, non è falloso: si tratta di uno scontro di gioco. In questo caso dobbiamo concentrarci solo sul movimento di Izzo, non sulla caduta di Gliozzi. Era giusta la decisione di Bonacina in campo: non c’era il rigore con cui il Modena ha sbloccato il big match del Boxing Day di Serie B”..