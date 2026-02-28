Modena-Padova 28 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 27a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Modena-Calcio Padova

Modena–Padova accende la 27a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 28 febbraio 2026 alle 15:00. È una sfida dal profumo playoff: i canarini sono 6° con 43 punti (12 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte; 35 gol fatti, 20 subiti), i biancoscudati 12° a quota 30 (7 vittorie, 9 pareggi, 10 sconfitte; 26 gol segnati, 32 incassati). Il momento dice Modena, più solido dietro e incisivo in casa; il Padova cerca il colpo esterno per rilanciare la rincorsa.

Le ultime partite giocate

Modena in grande spolvero: tre successi nelle ultime cinque e imbattibilità esterna prolungata. Il Padova alterna prove di carattere a qualche passaggio a vuoto, soprattutto lontano da casa. Forma recente che suggerisce un primo tempo tattico e una ripresa più aperta, con i canarini pronti a sfruttare l’inerzia e i veneti pericolosi sulle palle inattive.

Modena x ko ok ok ok Padova ko x ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato: Modena 10 punti, Padova 5 punti.

Modena : Empoli-Modena 0-0; Modena-Sampdoria 1-2; Venezia-Modena 0-2; Modena-Carrarese 2-0; Juve Stabia-Modena 1-2.

: Empoli-Modena 0-0; Modena-Sampdoria 1-2; Venezia-Modena 0-2; Modena-Carrarese 2-0; Juve Stabia-Modena 1-2. Padova: Padova-Monza 1-2; Juve Stabia-Padova 3-3; Padova-Carrarese 1-0; Sampdoria-Padova 1-0; Padova-Bari 1-1.

L’arbitro di Modena-Padova

La gara sarà diretta dal signor Andrea Calzavara. Al VAR Cosso. Nel 2025/26 Calzavara ha arbitrato 11 incontri: 3 rigori concessi, 51 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 1 rosso diretto; media di 4,8 cartellini a partita e un rigore ogni ~3,7 gare.

Arbitro: CALZAVARA

Assistenti: VOTTA – GRASSO

IV: CARUSO

VAR: COSSO

AVAR: NASCA

Statistiche interessanti

Tra storia, tendenza e numeri, Modena–Padova promette equilibrio e dettagli decisivi. Gli emiliani arrivano con una striscia aperta di risultati positivi e una difesa tra le più ermetiche del torneo, mentre i veneti hanno trovato nelle palle inattive – in particolare i corner – una chiave tattica preziosa. Al Braglia i precedenti sorridono ai canarini, ma l’andata ha ricordato che il Padova sa far male, specie se la partita si incanala sul ritmo giusto. Occhio ai duelli sulle corsie e al talento dei singoli: il dribbling di Yanis Massolin può spaccare le linee, la profondità di Kevin Lasagna resta un’arma di strappo. Nei numeri avanzati emergono la superiorità del Modena nei clean sheet e nei corner conquistati, contro un Padova più preciso al tiro. Con un arbitro che non esita a usare i cartellini, l’intensità potrebbe essere alta sin dall’avvio. Capitolo assenze: situazione da monitorare alla vigilia, con eventuali indisponibilità che potrebbero pesare nelle rotazioni.

All’andata ha vinto il Padova : non batte il Modena due volte nella stessa stagione di B dal 1966/67.

: non batte il due volte nella stessa stagione di B dal 1966/67. Il Modena è imbattuto nelle ultime 11 sfide interne di B contro il Padova (6V, 5N): biancoscudati a secco di successi a Modena dal 21 gennaio 1968.

è imbattuto nelle ultime 11 sfide interne di B contro il (6V, 5N): biancoscudati a secco di successi a Modena dal 21 gennaio 1968. Emiliani in volo: tre vittorie di fila in B; il poker consecutivo manca dal maggio 2014.

Padova in difficoltà fuori casa: un punto nelle ultime quattro trasferte e gol subiti in ognuna delle ultime cinque.

in difficoltà fuori casa: un punto nelle ultime quattro trasferte e gol subiti in ognuna delle ultime cinque. Corner pesanti: 4 degli ultimi 7 gol del Padova sono nati da angolo; il 27% delle reti biancoscudate arriva da questa situazione, primato del torneo.

sono nati da angolo; il 27% delle reti biancoscudate arriva da questa situazione, primato del torneo. Yanis Massolin è tra i migliori dribblatori della B (38 dribbling riusciti), il più giovane del gruppo élite per età e minuti.

è tra i migliori dribblatori della B (38 dribbling riusciti), il più giovane del gruppo élite per età e minuti. Kevin Lasagna ha partecipato a più gol contro il Modena che contro qualsiasi altra squadra: 2 reti e 2 assist, con gol nelle ultime due sfide ai canarini.

Le statistiche stagionali di Modena e Padova

Il quadro generale: Modena più solido dietro (20 gol subiti) e con più “porte inviolate” (12) rispetto al Padova (32 gol incassati, 6 clean sheet). Possesso simile (50,5% vs 49%), ma i canarini producono più tiri nello specchio (129 vs 102) e molti corner (150 vs 105). I veneti sono però più precisi (49,5% di tiri nello specchio) e con conversione migliore (12,6% vs 11,4%). Disciplina: Padova più sanzionato (67 gialli) del Modena (54).

Focus sui singoli: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (10 gol), con più assist a quota 3 per Simone Santoro e Grégoire Defrel; il più ammonito è Daniel Tonoli (6 gialli) e in porta spicca Leandro Chichizola (12 clean sheet). Nel Padova guida i gol Mattia Bortolussi (9), top assist Alessandro Capelli (5); più ammoniti Pietro Fusi e Marco Perrotta (10 gialli), con Filippo Sgarbi a quota 3 reti. Tra i portieri, 3 clean sheet per Mattia Fortin e 3 per Alessandro Sorrentino.

Modena Padova Partite giocate 26 26 Vittorie 12 7 Pareggi 7 9 Sconfitte 7 10 Gol fatti 35 26 Gol subiti 20 32 Possesso palla (%) 50,5 49,0 Tiri nello specchio 129 102 Corner a favore 150 105 Porte inviolate 12 6 PPDA (pressione) 10,8 11,3 Cartellini gialli 54 67 Cartellini rossi 2 2

FAQ Quando si gioca Modena-Calcio Padova e a che ora? Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 15:00 (27a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Modena-Calcio Padova? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Calcio Padova? Il direttore di gara è Andrea Calzavara; al VAR ci sarà Cosso.