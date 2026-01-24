Modena-Palermo 24 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena–Palermo è un big match d’alta classifica della 21a giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle 17:15 allo Stadio Alberto Braglia di Modena. I canarini sono 6° con 32 punti in 20 gare (9 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 28 gol fatti, 17 subiti), i rosanero occupano il 4° posto a quota 37 (10 vittorie, 7 pareggi, 3 sconfitte; 30 reti segnate, 14 incassate). Scontro da vertice per misurare ambizioni e continuità in vista della volata playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Modena-Palermo
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Modena e Palermo
Le ultime partite giocate
Modena in ripresa fuori casa ma con qualche frenata recente al Braglia; il rendimento racconta un’alternanza di risultati e una produzione offensiva che sale nei secondi tempi. Il Palermo viaggia con passo solido: imbattuto nelle ultime settimane, capacità di gestione e cinismo nelle gare punto a punto. Nelle ultime 5: Modena 6 punti, Palermo 11.
|Modena
|ok
|ko
|ko
|ko
|ok
|Palermo
|ok
|x
|ok
|x
|ok
Questo il dettaglio dei risultati:
- Modena
Spezia-Modena 0-2; Modena-Venezia 1-2; Modena-Monza 1-2; Calcio Padova-Modena 2-0; Pescara-Modena 0-2
- Palermo
Palermo-Sampdoria 1-0; Avellino-Palermo 2-2; Palermo-Calcio Padova 1-0; Mantova-Palermo 1-1; Palermo-Spezia 1-0
L’arbitro di Modena-Palermo
Arbitro di Modena–Palermo è il sig. Federico Dionisi (L’Aquila). Assistenti: Garzelli e Catallo; IV ufficiale: Massimi; VAR: Marini; AVAR: Perenzoni. Nel 2025/26 ha diretto 7 gare di Serie B, assegnando 2 rigori, 30 gialli e 3 rossi (media 4,8 ammonizioni a gara). Direzione di gara energica, tolleranza bassa sui contrasti duri e grande attenzione alle situazioni in area.
- Arbitro: DIONISI
- Assistenti: Garzelli – Catallo
- IV: Massimi
- VAR: Marini
- AVAR: Perenzoni
Informazioni interessanti sul match
Tradizione, trend e dettagli che pesano: il Palermo vanta una storia favorevole contro il Modena in Serie B e arriva con una serie positiva post-sosta che racconta solidità e consapevolezza. I canarini, al contrario, hanno vissuto scivoloni interni di misura, ma restano tra le squadre più produttive nella ripresa: un dato che può spostare inerzia e lettura dei cambi. Occhio ai duelli aerei e alle palle inattive: i rosanero convertono con maggiore efficacia, mentre il Modena tende a spingere con più possesso e volume di cross. Capitolo bomber: Joel Pohjanpalo è uomo-copertina per pericolosità e completezza (gol e assist), mentre Ettore Gliozzi ha già colpito i rosanero in passato ed è a un passo dalla doppia cifra. Anche la statistica dei recenti precedenti al Braglia promette spettacolo, con il Palermo che spesso è riuscito a segnare due reti in trasferta. In sintesi: gara a scacchi tra differente identità tecnica — cinismo e solidità rosanero contro palleggio e progressione canarina — da decidere nelle letture degli episodi.
- Palermo avanti nei precedenti: 19 vittorie in B contro il Modena (16 pareggi, 10 sconfitte), meglio solo contro Brescia ed Hellas Verona.
- Il Modena non batte il Palermo in Serie B dall’aprile 2002: da allora 4 pari e 5 successi rosanero, quasi sempre a segno.
- Nelle ultime 3 trasferte a Modena, il Palermo ha sempre segnato due gol: un cambio di passo rispetto alla storia remota.
- Modena altalenante: 5 ko nelle ultime 7 di B, ma vittoria nell’ultimo turno (2-0) e segnali di risalita.
- In casa, il Modena ha perso le ultime tre gare per 1-2: striscia negativa che pesa e va spezzata.
- Il Palermo è imbattuto da otto partite dopo la sosta: 5 vittorie e 3 pareggi, marcia da vertice.
- Rosanero pragmatici in viaggio: 3 pari nelle ultime 4 trasferte (1 vittoria), gestione accorta dei momenti.
- Gol dopo l’intervallo: Modena tra le migliori per reti nella ripresa (18), il Palermo subito dietro (17).
- Joel Pohjanpalo tra i pochi in Europa e nelle seconde divisioni con almeno 10 gol e 5 assist: leader tecnico rosanero.
- Ettore Gliozzi a caccia della doppia cifra: 2 gol nelle ultime 9, ma già decisivo in carriera contro il Palermo.
Le statistiche stagionali di Modena e Palermo
Confronto di stile: il Modena tiene più palla (51,9% vs 47,8%), costruisce molto e tira con un’accuratezza del 42,2% ma converte meno (11,5%). Il Palermo è più cinico (14,1% di conversione), ha segnato di più (30 a 28) e subito meno (14 a 17), con 9 clean sheet contro 8: identikit da squadra solida e verticale. Sulle corsie, rosanero più precisi nei cross (31,4% vs 25,1%); ammonizioni in equilibrio: 38 Palermo, 41 Modena.
Focus giocatori: capocannonieri Ettore Gliozzi (9) per il Modena e Joel Pohjanpalo (12) per il Palermo. Assist-man: nel Palermo spiccano Antonio Palumbo (5) e lo stesso Pohjanpalo (5); nel Modena contributi da Grégoire Defrel e Luca Magnino (3). Più ammoniti: Daniel Tonoli (6) per i canarini; tra i rosanero spiccano cartellini per Mattia Bani (5). Espulsioni Palermo: un rosso a testa per Pietro Ceccaroni, Salim Diakité e Filippo Ranocchia. Portieri: 8 clean sheet Leandro Chichizola (Modena), 9 Jesse Joronen (Palermo).
|Modena
|Palermo
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|9
|10
|Pareggi
|5
|7
|Sconfitte
|6
|3
|Gol fatti
|28
|30
|Gol subiti
|17
|14
|Punti
|32
|37
|Possesso palla (%)
|51,9
|47,8
|Precisione tiri (%)
|42,21
|42,45
|Conversione gol (%)
|11,48
|14,15
|Clean sheet
|8
|9
|Ammonizioni
|41
|38
FAQ
- Quando si gioca Modena-Palermo e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Sabato 24 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle ore 17:15 (21a giornata di Serie B).
- Dove si gioca Modena-Palermo?
-
Allo Stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi è l’arbitro di Modena-Palermo?
-
Il direttore di gara è Federico Dionisi, con assistenti Garzelli e Catallo; IV Massimi; VAR Marini; AVAR Perenzoni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.