Modena-Reggiana 1 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 37a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena-Reggiana.

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Derby emiliano ad alta tensione tra Modena e Reggiana: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00, 37a giornata della Serie B 2025-26. I canarini sono 6° con 52 punti (14 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 47 gol fatti, 34 subiti) e inseguono i playoff; i granata sono 19° con 34 punti (8 vittorie, 10 pareggi, 18 sconfitte; 34 reti segnate, 54 incassate) in pieno scontro salvezza. Diretta su DAZN.

Le ultime partite giocate

Modena in flessione ma ancora in zona nobile: 5 gare senza vittorie (2 pareggi, 3 sconfitte) e necessità di invertire la rotta davanti al proprio pubblico. Reggiana in piena bagarre salvezza: 4 punti nelle ultime 5 ma con fragilità esterne da risolvere. Il termometro della forma racconta un derby teso e sporco, dove episodi e nervi faranno la differenza.

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Modena ko x x ko ko Reggiana ko ko ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 2 punti, la Reggiana 4. Dettaglio risultati:

Bari – Modena 3-1

– 3-1 Südtirol – Modena 1-1

– 1-1 Catanzaro – Modena 2-2

– 2-2 Modena – Frosinone 1-2

– 1-2 Monza–Modena 1-0

Virtus Entella – Reggiana 3-0

– 3-0 Reggiana – Pescara 1-3

– 1-3 Reggiana – Carrarese 2-0

– 2-0 Calcio Padova – Reggiana 1-0

– 1-0 Reggiana–Palermo 1-1

L’arbitro di Modena-Reggiana

La direzione di gara è affidata a Rosario Abisso (Palermo). In questa Serie B 2025/26 ha arbitrato 6 partite: 4 calci di rigore assegnati, 23 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 4 espulsioni dirette, per una media di 4,6 cartellini a incontro (193 falli fischiati e 16 offside). Squadra arbitrale: assistenti Capaldo e Garzelli, IV uomo Turrini, VAR Baroni, AVAR Marini.

Arbitro: Abisso

Assistenti: Capaldo – Garzelli

IV: Turrini

VAR: Baroni

AVAR: Marini

Informazioni interessanti sul match

Derby che profuma di storia e di classifica. Il Modena al Braglia ha costruito una stagione solida (14 vittorie totali, difesa tra le migliori) ma arriva da un periodo avaro di successi: servirà lucidità negli ultimi 20 metri e la spinta del pubblico. La Reggiana, scivolata al 19° posto, deve rompere il tabù esterno e ritrovare certezze: i granata segnano meno (34 gol) e subiscono molto (54), ma nei derby l’inerzia può capovolgersi in un attimo. I precedenti raccontano un campo tradizionalmente ostico per gli ospiti, pur con qualche colpo recente. Focus anche sui singoli: l’estro di Yanis Massolin può accendere i canarini, mentre Mathis Lambourde sta vivendo un momento produttivo tra le linee granata. Tra pressing (PPDA 11,4 Modena vs 13,7 Reggiana) e palleggio (possesso 50,6% vs 41,8%), il derby promette ritmo spezzato, duelli aerei e palle inattive decisive, con la gestione degli episodi — e dei nervi — centrale per indirizzare il confronto.

La Reggiana ha firmato 19 clean sheet storici contro il Modena in Serie B: è uno dei suoi avversari preferiti per solidità difensiva.

ha firmato 19 clean sheet storici contro il in Serie B: è uno dei suoi avversari preferiti per solidità difensiva. Al Braglia il Modena ha perso solo 2 delle 20 sfide interne con la Reggiana in B, ma entrambe sono arrivate nelle ultime cinque: tradizione favorevole, segnali recenti in controtendenza.

ha perso solo 2 delle 20 sfide interne con la in B, ma entrambe sono arrivate nelle ultime cinque: tradizione favorevole, segnali recenti in controtendenza. Modena senza vittorie da 5 giornate (2N, 3P): è la striscia negativa più lunga dall’autunno 2024 (6 gare).

senza vittorie da 5 giornate (2N, 3P): è la striscia negativa più lunga dall’autunno 2024 (6 gare). Reggiana reduce da 4 sconfitte di fila in trasferta in B: per trovare una serie peggiore bisogna tornare al 1976.

reduce da 4 sconfitte di fila in trasferta in B: per trovare una serie peggiore bisogna tornare al 1976. Con 34 punti, la Reggiana ha vinto una sola volta nelle ultime 9 (2N, 6P) ed è penultima: salvezza appesa ai dettagli.

ha vinto una sola volta nelle ultime 9 (2N, 6P) ed è penultima: salvezza appesa ai dettagli. Yanis Massolin insidia il bis casalingo: è il centrocampista con più dribbling riusciti in questa B (54 su 92).

insidia il bis casalingo: è il centrocampista con più dribbling riusciti in questa B (54 su 92). Mathis Lambourde in crescita: 2 gol e 1 assist nelle ultime 4 presenze, dopo un inizio più timido.

Le statistiche stagionali di Modena e Reggiana

Indicatori chiari: il Modena segna di più (47 vs 34), subisce molto meno (34 vs 54) e palleggia con più continuità (possesso 50,6% vs 41,8%). Anche la produzione offensiva premia i canarini: 174 tiri nello specchio contro 116. La Reggiana paga nelle retrovie ma resta pericolosa sulle transizioni e sulle seconde palle, con tanti duelli e un indice di aggressione più basso (PPDA 13,7). Netto il gap nei clean sheet: 14 a 9 per il Modena.

Focus giocatori: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (11), mentre gli assist più pesanti sono di Simone Santoro e Luca Magnino (4 a testa). Più ammoniti: Francesco Zampano, Francesco Di Mariano e Daniel Tonoli (7); un rosso a testa per Steven Nador e Daniel Tonoli. In porta, Leandro Chichizola brilla con 14 clean sheet. Per la Reggiana guida la classifica marcatori Manolo Portanova (7) e l’uomo-assist è Massimo Bertagnoli (5), con Manuel Marras a 4. Più ammonito: Tobías Reinhart (9). Tra i portieri, primato di clean sheet per Edoardo Motta (5).

Modena Reggiana Partite giocate 36 36 Vittorie 14 8 Pareggi 10 10 Sconfitte 12 18 Gol segnati 47 34 Gol subiti 34 54 Possesso palla (%) 50,6 41,8 Tiri in porta 174 116 Precisione tiri (%) 41,4 43,8 PPDA (pressione) 11,4 13,7 Clean sheet 14 9 Cartellini gialli 69 82 Cartellini rossi 2 5 Capocannoniere Gliozzi 11 Portanova 7 Top assist Santoro/Magnino 4 Bertagnoli 5 Portiere: clean sheet Chichizola 14 Motta 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Reggiana? Venerdì 1 maggio 2026 alle ore 15:00 (37a giornata di Serie B 2025-26). Dove si gioca Modena-Reggiana? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Reggiana? Rosario Abisso; assistenti Capaldo e Garzelli; IV uomo Turrini; VAR Baroni; AVAR Marini.