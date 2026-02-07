Modena-Sampdoria 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata. Statistiche, precedenti, numeri e curiosità per capire Modena-Sampdoria: orario, arbitro, forma recente e confronto tra i protagonisti.

Serie B 2025-26, 23a giornata: allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 va in scena Modena–Sampdoria. Incrocio tra ambizioni playoff e bisogni di classifica: i Canarini sono 5° con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 28 gol segnati, 17 subiti), i blucerchiati 14° a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 21 gol fatti, 28 incassati). In casa il Modena pesa, mentre la Sampdoria fuori fatica: punti pesanti sul piatto.

Le ultime partite giocate

Modena in crescita difensiva, con solidità e capacità di gestione dei finali: tre clean sheet nelle ultime uscite e punti preziosi. La Sampdoria alterna prestazioni generose a qualche blackout, ma ha ritrovato compattezza, come dimostrano i risultati utili recenti e il successo di misura con lo Spezia.

Modena ko ko ok x x Sampdoria ok ko x x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 5 punti, la Sampdoria 8. Questo il dettaglio:

Modena

Modena-Monza 1-2; Calcio Padova-Modena 2-0; Pescara-Modena 0-2; Modena-Palermo 0-0; Empoli-Modena 0-0

Sampdoria

Sampdoria-Reggiana 2-1; Avellino-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Virtus Entella 1-1; Catanzaro-Sampdoria 0-0; Sampdoria-Spezia 1-0

L’arbitro di Modena-Sampdoria

Dirige Ivano Pezzuto di Lecce. Finora in questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 9 gare, fischiando 274 falli e concedendo 1 rigore; 31 ammonizioni, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti (media 3,7 cartellini a partita; 8 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Santoro.

Arbitro: PEZZUTO

Assistenti: BELSANTI – PASCARELLA

IV: FRASYNYAK

VAR: SANTORO

AVAR: GARIGLIO

Informazioni interessanti sul match

Una sfida ricca di incroci storici e segnali tecnici. Il Modena arriva con una striscia di imbattibilità costruita sulla tenuta difensiva e sulla forma di Leandro Chichizola, tra i portieri più affidabili della categoria. La Sampdoria ha ritrovato punti e fiducia con risultati di misura, sostenuta da un atteggiamento aggressivo nelle riaggressioni alte: un dettaglio che può orientare l’inerzia della gara. Nei precedenti, il peso della tradizione spinge i blucerchiati, ma l’andata ha raccontato una storia diversa con i Canarini avanti. Al Braglia, inoltre, la Sampdoria ha spesso saputo colpire, trasformando il fattore trasferta in un alleato. Occhio anche ai singoli: Massimo Coda resta una garanzia di peso offensivo, mentre per i gialloblù l’istinto sotto porta di Ettore Gliozzi ha fatto la differenza. Tra pressing, piazzati e dettagli in area, Modena-Samp promette equilibrio, con un sottotesto: chi segna per primo può incanalare la partita.

Precedenti: bilancio complessivo favorevole alla Sampdoria (7 vittorie a 3, 3 pareggi) nei 13 incroci; all’andata ha vinto il Modena 2-0 e può centrare il bis consecutivo per la prima volta in B.

(7 vittorie a 3, 3 pareggi) nei 13 incroci; all’andata ha vinto il 2-0 e può centrare il bis consecutivo per la prima volta in B. Al Braglia: dopo due ko nelle prime tre trasferte a Modena in B, la Sampdoria ha vinto le tre più recenti: è la sua miglior serie esterna contro un’avversaria in cadetteria.

ha vinto le tre più recenti: è la sua miglior serie esterna contro un’avversaria in cadetteria. Forma Modena : imbattuto da tre gare di B (1V, 2N) e senza subire gol in tutte; non registrava più clean sheet di fila dal marzo 2015.

: imbattuto da tre gare di B (1V, 2N) e senza subire gol in tutte; non registrava più clean sheet di fila dal marzo 2015. Forma Sampdoria : striscia utile di tre (1V, 2N), ultimo 1-0 con lo Spezia; i blucerchiati inseguono due successi consecutivi in B come non accade da febbraio 2025.

: striscia utile di tre (1V, 2N), ultimo 1-0 con lo Spezia; i blucerchiati inseguono due successi consecutivi in B come non accade da febbraio 2025. Recuperi alti: la Sampdoria ha segnato 3 gol dopo riconquista offensiva (seconda in B dietro il Venezia), il Modena ancora a secco in questa specifica situazione.

ha segnato 3 gol dopo riconquista offensiva (seconda in B dietro il Venezia), il ancora a secco in questa specifica situazione. Portieri: solo Joronen (11) ha più clean sheet di Leandro Chichizola (10, le ultime tre di fila) in questa Serie B.

(10, le ultime tre di fila) in questa Serie B. Uomo chiave: Edoardo Soleri ama il Modena in B (3 gol e 1 assist totali contro i Canarini), ma in questa stagione ha segnato finora una sola rete.

Le statistiche stagionali di Modena e Sampdoria

Numeri alla mano, il Modena primeggia per equilibrio: 28 gol fatti e appena 17 subiti, 10 clean sheet e possesso medio 51,7%. La Sampdoria produce ma concede di più (21 gol segnati, 28 incassati), con possesso al 50,1% e maggiore fisicità nei duelli. Precisione al tiro simile (41% Modena, 40,1% Sampdoria), ma la differenza è nella fase difensiva: canarini più compatti e meno fallosi; blucerchiati più sanzionati (50 gialli, 3 rossi).

Focus giocatori: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (9), con Grégoire Defrel e Luca Magnino tra i migliori assistman (fino a 3). In porta spicca Leandro Chichizola (10 clean sheet). Tra i più ammoniti gialloblù Daniel Tonoli (6) e Francesco Zampano (4). Per la Sampdoria guida l’attacco Massimo Coda (9), rifinitura di Simone Pafundi e Matteo Ricci (fino a 3 assist). In regia chance per Liam Henderson (37 key pass) ma anche tanti gialli (10). In porta Simone Ghidotti conta 2 clean sheet; complessivamente 4 per i blucerchiati.

Modena Sampdoria Partite giocate 22 22 Vinte 9 5 Pareggiate 7 7 Perse 6 10 Gol fatti 28 21 Gol subiti 17 28 Clean sheet 10 4 Possesso palla % 51,7 50,1 Tiri totali 261 212 Tiri in porta 107 85 Precisione tiri % 41,0 40,1 PPDA (pressing) 10,4 10,2 Ammonizioni 43 50 Espulsioni 1 3 Offside 43 49 Capocannoniere E. Gliozzi 9 M. Coda 9 Top assist G. Defrel 3 S. Pafundi/M. Coda 3

FAQ Quando si gioca Modena-Sampdoria e a che ora? Modena-Sampdoria si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Modena-Sampdoria? La partita si disputa allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Sampdoria? L’arbitro è Ivano Pezzuto di Lecce; VAR Santoro, AVAR Gariglio.