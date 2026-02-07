Modena-Sampdoria 7 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 23a giornata: allo Stadio Alberto Braglia di Modena sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00 va in scena Modena–Sampdoria. Incrocio tra ambizioni playoff e bisogni di classifica: i Canarini sono 5° con 34 punti (9 vittorie, 7 pareggi, 6 sconfitte; 28 gol segnati, 17 subiti), i blucerchiati 14° a quota 22 (5 vittorie, 7 pareggi, 10 sconfitte; 21 gol fatti, 28 incassati). In casa il Modena pesa, mentre la Sampdoria fuori fatica: punti pesanti sul piatto.
Le ultime partite giocate
Modena in crescita difensiva, con solidità e capacità di gestione dei finali: tre clean sheet nelle ultime uscite e punti preziosi. La Sampdoria alterna prestazioni generose a qualche blackout, ma ha ritrovato compattezza, come dimostrano i risultati utili recenti e il successo di misura con lo Spezia.
|Modena
|ko
|ko
|ok
|x
|x
|Sampdoria
|ok
|ko
|x
|x
|ok
Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 5 punti, la Sampdoria 8. Questo il dettaglio:
- Modena
Modena-Monza 1-2; Calcio Padova-Modena 2-0; Pescara-Modena 0-2; Modena-Palermo 0-0; Empoli-Modena 0-0
- Sampdoria
Sampdoria-Reggiana 2-1; Avellino-Sampdoria 2-1; Sampdoria-Virtus Entella 1-1; Catanzaro-Sampdoria 0-0; Sampdoria-Spezia 1-0
L’arbitro di Modena-Sampdoria
Dirige Ivano Pezzuto di Lecce. Finora in questa Serie B 2025-26 ha arbitrato 9 gare, fischiando 274 falli e concedendo 1 rigore; 31 ammonizioni, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti (media 3,7 cartellini a partita; 8 falli per cartellino). Al VAR ci sarà Santoro.
- Arbitro: PEZZUTO
- Assistenti: BELSANTI – PASCARELLA
- IV: FRASYNYAK
- VAR: SANTORO
- AVAR: GARIGLIO
Informazioni interessanti sul match
Una sfida ricca di incroci storici e segnali tecnici. Il Modena arriva con una striscia di imbattibilità costruita sulla tenuta difensiva e sulla forma di Leandro Chichizola, tra i portieri più affidabili della categoria. La Sampdoria ha ritrovato punti e fiducia con risultati di misura, sostenuta da un atteggiamento aggressivo nelle riaggressioni alte: un dettaglio che può orientare l’inerzia della gara. Nei precedenti, il peso della tradizione spinge i blucerchiati, ma l’andata ha raccontato una storia diversa con i Canarini avanti. Al Braglia, inoltre, la Sampdoria ha spesso saputo colpire, trasformando il fattore trasferta in un alleato. Occhio anche ai singoli: Massimo Coda resta una garanzia di peso offensivo, mentre per i gialloblù l’istinto sotto porta di Ettore Gliozzi ha fatto la differenza. Tra pressing, piazzati e dettagli in area, Modena-Samp promette equilibrio, con un sottotesto: chi segna per primo può incanalare la partita.
- Precedenti: bilancio complessivo favorevole alla Sampdoria (7 vittorie a 3, 3 pareggi) nei 13 incroci; all’andata ha vinto il Modena 2-0 e può centrare il bis consecutivo per la prima volta in B.
- Al Braglia: dopo due ko nelle prime tre trasferte a Modena in B, la Sampdoria ha vinto le tre più recenti: è la sua miglior serie esterna contro un’avversaria in cadetteria.
- Forma Modena: imbattuto da tre gare di B (1V, 2N) e senza subire gol in tutte; non registrava più clean sheet di fila dal marzo 2015.
- Forma Sampdoria: striscia utile di tre (1V, 2N), ultimo 1-0 con lo Spezia; i blucerchiati inseguono due successi consecutivi in B come non accade da febbraio 2025.
- Recuperi alti: la Sampdoria ha segnato 3 gol dopo riconquista offensiva (seconda in B dietro il Venezia), il Modena ancora a secco in questa specifica situazione.
- Portieri: solo Joronen (11) ha più clean sheet di Leandro Chichizola (10, le ultime tre di fila) in questa Serie B.
- Uomo chiave: Edoardo Soleri ama il Modena in B (3 gol e 1 assist totali contro i Canarini), ma in questa stagione ha segnato finora una sola rete.
Le statistiche stagionali di Modena e Sampdoria
Numeri alla mano, il Modena primeggia per equilibrio: 28 gol fatti e appena 17 subiti, 10 clean sheet e possesso medio 51,7%. La Sampdoria produce ma concede di più (21 gol segnati, 28 incassati), con possesso al 50,1% e maggiore fisicità nei duelli. Precisione al tiro simile (41% Modena, 40,1% Sampdoria), ma la differenza è nella fase difensiva: canarini più compatti e meno fallosi; blucerchiati più sanzionati (50 gialli, 3 rossi).
Focus giocatori: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (9), con Grégoire Defrel e Luca Magnino tra i migliori assistman (fino a 3). In porta spicca Leandro Chichizola (10 clean sheet). Tra i più ammoniti gialloblù Daniel Tonoli (6) e Francesco Zampano (4). Per la Sampdoria guida l’attacco Massimo Coda (9), rifinitura di Simone Pafundi e Matteo Ricci (fino a 3 assist). In regia chance per Liam Henderson (37 key pass) ma anche tanti gialli (10). In porta Simone Ghidotti conta 2 clean sheet; complessivamente 4 per i blucerchiati.
|Modena
|Sampdoria
|Partite giocate
|22
|22
|Vinte
|9
|5
|Pareggiate
|7
|7
|Perse
|6
|10
|Gol fatti
|28
|21
|Gol subiti
|17
|28
|Clean sheet
|10
|4
|Possesso palla %
|51,7
|50,1
|Tiri totali
|261
|212
|Tiri in porta
|107
|85
|Precisione tiri %
|41,0
|40,1
|PPDA (pressing)
|10,4
|10,2
|Ammonizioni
|43
|50
|Espulsioni
|1
|3
|Offside
|43
|49
|Capocannoniere
|E. Gliozzi 9
|M. Coda 9
|Top assist
|G. Defrel 3
|S. Pafundi/M. Coda 3
FAQ
- Quando si gioca Modena-Sampdoria e a che ora?
-
Modena-Sampdoria si gioca sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00.
- Dove si gioca Modena-Sampdoria?
-
La partita si disputa allo Stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi è l’arbitro di Modena-Sampdoria?
-
L’arbitro è Ivano Pezzuto di Lecce; VAR Santoro, AVAR Gariglio.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.