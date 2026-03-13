Modena-Spezia 13 marzo 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 30a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena-Spezia

Modena–Spezia accende la 30a giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20.30. I canarini sono al 6° posto con 44 punti in 29 partite (12 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 37 gol fatti, 24 subiti): sfida da non fallire per restare in scia playoff. Lo Spezia è 17° con 29 punti (7 vittorie, 8 pareggi, 14 sconfitte; 29 gol segnati, 39 incassati) e cerca ossigeno in chiave salvezza. Un incrocio ad alta tensione: ambizioni playoff contro bisogni di classifica, con due filosofie opposte tra solidità difensiva dei gialloblù e ripartenze liguri.

Le ultime partite giocate

Modena in altalena ma solido: due vittorie nelle ultime cinque e un clean sheet pesante col Cesena. Lo Spezia alterna prove scintillanti (poker al Monza) a qualche passaggio a vuoto: sette punti in cinque gare e ritrovata pericolosità in trasferta. Forma simile nel breve periodo, con i gialloblù più ermetici e i liguri più diretti e verticali.

Modena ok ok ko ko x Spezia ko ok ko x ok

Nelle ultime 5 di campionato: Modena 7 punti; Spezia 7 punti. Dettaglio risultati:

Modena : Modena-Carrarese 2-0; Juve Stabia-Modena 1-2; Modena-Calcio Padova 1-2; Virtus Entella-Modena 2-1; Modena-Cesena 0-0

: Modena-Carrarese 2-0; Juve Stabia-Modena 1-2; Modena-Calcio Padova 1-2; Virtus Entella-Modena 2-1; Modena-Cesena 0-0 Spezia: Spezia-Frosinone 0-2; Cesena-Spezia 2-3; Spezia-Reggiana 0-1; Calcio Padova-Spezia 2-2; Spezia-Monza 4-2

L’arbitro di Modena-Spezia

Arbitra il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà Santoro. Nel torneo 2025-26 Turrini ha diretto 12 gare: 290 falli fischiati, 28 fuorigioco, 7 rigori assegnati; 38 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 3 rossi diretti (media 3,5 cartellini a partita). Direzione di gara tendenzialmente severa nell’area e attenta ai contatti in mezzo al campo.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: BELSANTI – ZEZZA

IV: D’EUSANIO

VAR: SANTORO

AVAR: DEL GIOVANE

Statistiche interessanti

Precedenti, momenti della stagione e record individuali accendono la sfida. Lo Spezia, imbattuto per sette gare di fila contro il Modena fino al 2025-26, ha perso l’andata 0-2 al Picco e rischia un doppio ko stagionale come accadde solo nel 2006-07. Al Braglia i canarini hanno una tradizione favorevole: non cadono in casa con i liguri da oltre mezzo secolo, con l’unico scivolone datato 1933. Dopo una serie d’oro interna, però, i gialloblù hanno rallentato dopo la sosta di novembre: una sola vittoria nelle ultime nove sfide al Braglia. Dall’altra parte i liguri arrivano col vento in poppa dopo il 4-2 in rimonta sul Monza e sognano il bis per dare slancio alla rincorsa salvezza. Nelle aree di rigore il Modena fa la differenza: 13 gare senza subire gol, difesa tra le migliori della B; davanti pesa la doppia cifra di Ettore Gliozzi (10, otto in casa). Lo Spezia replica con la vena realizzativa di Gabriele Artistico, a segno con continuità nel 2026 e uomo chiave lontano dal Picco.

Dopo sette incroci utili consecutivi in B, lo Spezia ha perso l’andata: rischia la seconda “doppietta” di ko stagionale contro il Modena dopo il 2006-07.

ha perso l’andata: rischia la seconda “doppietta” di ko stagionale contro il dopo il 2006-07. Il Modena non perde in casa con i liguri da 14 gare di Serie B: unico stop interno nel lontano 1933.

non perde in casa con i liguri da 14 gare di Serie B: unico stop interno nel lontano 1933. Trend Braglia: dopo cinque successi di fila, una sola vittoria nelle ultime nove gare casalinghe di campionato per i canarini.

L’ultimo Spezia ha battuto il Monza 4-2 rimontando da 0-2: cerca due successi di fila per la seconda volta con Donadoni.

ha battuto il Monza 4-2 rimontando da 0-2: cerca due successi di fila per la seconda volta con Donadoni. Clean sheet: Modena a quota 13, più del doppio dei liguri (6).

a quota 13, più del doppio dei liguri (6). Ettore Gliozzi a 10 gol (8 al Braglia): tra i migliori bomber casalinghi della B.

a 10 gol (8 al Braglia): tra i migliori bomber casalinghi della B. Gabriele Artistico a segno in serie nel 2026 e minaccia costante in trasferta.

Le statistiche stagionali di Modena e Spezia

Il Modena costruisce con il 51% di possesso e concede poco (24 reti incassate in 29 gare), forte di 13 clean sheet. Lo Spezia palleggia al 48%, subisce di più (39) ma è più cinico al tiro (conversione 12,45% contro 10,79%). Gialloblù più continui e disciplinati (58 gialli, 2 rossi) rispetto ai liguri (65 gialli, 7 rossi). Al tiro: 343 conclusioni e 143 nello specchio per i canarini; 233 e 119 per i liguri. Pressione simile (PPDA: 11,1 vs 10,8), ma l’area difensiva modenese fa la differenza.

Focus giocatori: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (10). Assist: leadership condivisa con 3 passaggi vincenti per Fabio Gerli e Francesco Di Mariano. Più ammoniti: Francesco Zampano e Daniel Tonoli (6). Rossi: Steven Nador e Daniel Tonoli (1). Clean sheet portieri: Leandro Chichizola 13. Nello Spezia guida i gol Gabriele Artistico (10); top assist Pietro Beruatto (3). Più ammonito Francesco Cassata (8). Rossi: record condiviso a quota 1 (tra gli altri Petko Hristov, Luca Vignali, Marco Ruggero, Fellipe Pacheco, Vanja Vlahovic, Francesco Cassata). Clean sheet portieri: Diego Mascardi 3, Boris Radunovic 2, Mouhamadou Sarr 1.

Modena Spezia Partite giocate 29 29 Vittorie 12 7 Pareggi 8 8 Sconfitte 9 14 Gol fatti 37 29 Gol subiti 24 39 Possesso palla (%) 51,0 48,0 Tiri totali 343 233 Tiri in porta 143 119 Clean sheet 13 6 Cartellini gialli 58 65 Cartellini rossi 2 7 PPDA 11,1 10,8 Conversione al tiro (%) 10,79 12,45 Capocannoniere Gliozzi 10 Artistico 10 Top assist Gerli, Di Mariano 3 Beruatto 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Spezia? Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30. Dove si gioca Modena-Spezia? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Spezia? Il direttore di gara è Niccolò Turrini; al VAR Santoro.