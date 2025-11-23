Modena–Südtirol 23 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena–Südtirol accende la 13a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Sfida da alta classifica contro lotta salvezza: i canarini sono 2® con 25 punti in 12 gare (7 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 21 gol fatti, 8 subiti), mentre gli altoatesini sono 16® a quota 12 (2 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 14 reti segnate, 17 incassate).
Le ultime partite giocate
Modena in ottima salute: imbattibilità interna e continuità di punti. Il Südtirol attraversa un momento più complicato: pochi gol segnati e tanti pareggi fuori casa. Negli ultimi cinque turni i gialloblù hanno raccolto 8 punti, gli altoatesini 3.
|Modena
|x
|ok
|ko
|ok
|x
|Südtirol
|x
|ko
|ko
|x
|x
Dettaglio risultati:
- Modena
Palermo–Modena 1-1; Modena–Empoli 2-1; Reggiana–Modena 1-0; Modena–Juve Stabia 3-0; Frosinone–Modena 2-2.
- Südtirol
Mantova–Südtirol 1-1; Südtirol–Cesena 0-1; Venezia–Südtirol 3-0; Calcio Padova–Südtirol 1-1; Südtirol–Carrarese 1-1.
L’arbitro di Modena–Südtirol
La sfida del Braglia sarà diretta da Andrea Zanotti. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 5 gare: 2 rigori assegnati, 23 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 5.2 cartellini a partita e un fischio piuttosto presente (148 falli totali, 14 fuorigioco). Al VAR Rutella, AVAR Fabbri.
- Arbitro: ZANOTTI
- Assistenti: Imperiale – Giuggioli
- IV: Tremolada
- VAR: Rutella
- AVAR: Fabbri
Informazioni interessanti
Precedenti e tendenze raccontano una partita dal copione intrigante. Il Modena fa del Braglia una roccaforte: serie aperta di vittorie interne con attacco prolifico, pressing efficace (PPDA basso) e gestione palla superiore. Il Südtirol è squadra coriacea: fuori casa ha raccolto una raffica di pareggi e tende a trascinare le gare su ritmi più bassi, puntando su fisicità, palle inattive e cross. Gli altoatesini, però, hanno lasciato molti punti per strada dopo essere passati in vantaggio, mentre i canarini non hanno ancora dilapidato nessun avanti nel punteggio. Occhio ai duelli aerei e alle corsie: Gliozzi guida l’attacco gialloblù con numeri da bomber totale, supportato da esterni che creano e rifiniscono; per gli ospiti, leadership ed esperienza sulle fasce con Molina e strappi centrali di Merkaj e Odogwu. Nei precedenti recenti la bilancia si è riequilibrata: il Südtirol ha imparato a sporcare il palleggio modenese e a portare a casa risultati, soprattutto quando il match resta bloccato. Il dettaglio seguente offre le chiavi per interpretare la gara: intensità contro prudenza, possesso contro verticalità, cinismo in area contro protezione dell’area.
- Dopo un avvio sfavorevole, il Südtirol è imbattuto negli ultimi due incroci di B con il Modena: 2-1 a Bolzano (agosto 2024) e 0-0 al Braglia (dicembre).
- Al Braglia il Modena ha vinto quattro delle sei sfide interne contro il Südtirol tra B e C; unico ko il 22 novembre 2020 (2-1 per gli altoatesini).
- Modena formato casalingo: cinque successi interni di fila in campionato con almeno due gol segnati a partita (12 reti totali).
- Südtirol specialista del pari esterno: cinque X in sei trasferte in questo torneo (1 sconfitta), striscia senza vittorie fuori casa che dura da sette gare.
- Contrasti di tendenza: il Modena non ha mai perso punti da situazione di vantaggio; il Südtirol è la squadra che ne ha dissipati di più una volta avanti (11).
- Ettore Gliozzi è tra i tiratori più prolifici del campionato: molte conclusioni e un tasso realizzativo di livello, da vero riferimento offensivo.
- Salvatore Molina ha già creato 19 occasioni su azione: fantasia e cross per un Südtirol che cerca spesso la soluzione laterale.
Le statistiche stagionali di Modena e Südtirol
Numeri a confronto: il Modena produce e controlla (52.5% di possesso, 21 gol segnati, 8 subiti, precisione passaggi 81.2%, PPDA 9.6), con 55 tiri nello specchio e un’ottima forma interna. Il Südtirol vive di compattezza, transizioni e palle inattive (possesso 34.7%, 14 gol fatti, 17 subiti), precisione di tiro elevata (47.9%) ma meno costruzione (63.2% passaggi riusciti) e più volume difensivo (335 respinte).
Giocatori chiave: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (7), mentre il miglior assistman è Luca Magnino (3). Più ammoniti: Daniel Tonoli e Francesco Di Mariano (4 a testa). Tra i pali, Leandro Chichizola ha raccolto 5 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), miglior uomo-assist Raphael Odogwu (2); più sanzionati Simone Davì (3 gialli) e rosso diretto per Raphael Kofler e Merkaj. Tra i portieri, il tandem Marius Adamonis/Giacomo Poluzzi ha contribuito a 3 gare senza subire reti.
|Modena
|Südtirol
|Partite giocate
|12
|12
|Vittorie
|7
|2
|Pareggi
|4
|6
|Sconfitte
|1
|4
|Gol fatti
|21
|14
|Gol subiti
|8
|17
|Possesso palla (%)
|52.5
|34.7
|Precisione passaggi (%)
|81.2
|63.2
|PPDA (pressione, più basso = più intenso)
|9.6
|12.6
|Tiri totali
|142
|96
|Tiri nello specchio
|55
|46
|Precisione al tiro (%)
|38.7
|47.9
|Cross riusciti (%)
|23.7
|30.0
|Ammonizioni
|27
|23
|Espulsioni
|–
|2
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Modena–Südtirol?
-
La partita è valida per la 13a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega; consultare il calendario aggiornato.
- Dove si gioca Modena–Südtirol?
-
Allo Stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi è l’arbitro di Modena–Südtirol?
-
Dirige Andrea Zanotti, assistenti Imperiale e Giuggioli; IV ufficiale Tremolada; VAR Rutella, AVAR Fabbri.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.