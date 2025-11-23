Modena–Südtirol 23 novembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 13a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena–Südtirol: forma recente, arbitro, curiosità e confronto dati.

Modena–Südtirol accende la 13a giornata della Serie B 2025-26 allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Sfida da alta classifica contro lotta salvezza: i canarini sono 2® con 25 punti in 12 gare (7 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 21 gol fatti, 8 subiti), mentre gli altoatesini sono 16® a quota 12 (2 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte; 14 reti segnate, 17 incassate).

Le ultime partite giocate

Modena in ottima salute: imbattibilità interna e continuità di punti. Il Südtirol attraversa un momento più complicato: pochi gol segnati e tanti pareggi fuori casa. Negli ultimi cinque turni i gialloblù hanno raccolto 8 punti, gli altoatesini 3.

Modena x ok ko ok x Südtirol x ko ko x x

Dettaglio risultati:

Modena

Palermo–Modena 1-1; Modena–Empoli 2-1; Reggiana–Modena 1-0; Modena–Juve Stabia 3-0; Frosinone–Modena 2-2.

Südtirol

Mantova–Südtirol 1-1; Südtirol–Cesena 0-1; Venezia–Südtirol 3-0; Calcio Padova–Südtirol 1-1; Südtirol–Carrarese 1-1.

L’arbitro di Modena–Südtirol

La sfida del Braglia sarà diretta da Andrea Zanotti. Nella Serie B 2025-26 ha arbitrato 5 gare: 2 rigori assegnati, 23 ammonizioni, 1 doppia ammonizione e 2 rossi diretti; media di 5.2 cartellini a partita e un fischio piuttosto presente (148 falli totali, 14 fuorigioco). Al VAR Rutella, AVAR Fabbri.

Arbitro: ZANOTTI

Assistenti: Imperiale – Giuggioli

IV: Tremolada

VAR: Rutella

AVAR: Fabbri

Informazioni interessanti

Precedenti e tendenze raccontano una partita dal copione intrigante. Il Modena fa del Braglia una roccaforte: serie aperta di vittorie interne con attacco prolifico, pressing efficace (PPDA basso) e gestione palla superiore. Il Südtirol è squadra coriacea: fuori casa ha raccolto una raffica di pareggi e tende a trascinare le gare su ritmi più bassi, puntando su fisicità, palle inattive e cross. Gli altoatesini, però, hanno lasciato molti punti per strada dopo essere passati in vantaggio, mentre i canarini non hanno ancora dilapidato nessun avanti nel punteggio. Occhio ai duelli aerei e alle corsie: Gliozzi guida l’attacco gialloblù con numeri da bomber totale, supportato da esterni che creano e rifiniscono; per gli ospiti, leadership ed esperienza sulle fasce con Molina e strappi centrali di Merkaj e Odogwu. Nei precedenti recenti la bilancia si è riequilibrata: il Südtirol ha imparato a sporcare il palleggio modenese e a portare a casa risultati, soprattutto quando il match resta bloccato. Il dettaglio seguente offre le chiavi per interpretare la gara: intensità contro prudenza, possesso contro verticalità, cinismo in area contro protezione dell’area.

Dopo un avvio sfavorevole, il Südtirol è imbattuto negli ultimi due incroci di B con il Modena : 2-1 a Bolzano (agosto 2024) e 0-0 al Braglia (dicembre).

è imbattuto negli ultimi due incroci di B con il : 2-1 a Bolzano (agosto 2024) e 0-0 al Braglia (dicembre). Al Braglia il Modena ha vinto quattro delle sei sfide interne contro il Südtirol tra B e C; unico ko il 22 novembre 2020 (2-1 per gli altoatesini).

ha vinto quattro delle sei sfide interne contro il tra B e C; unico ko il 22 novembre 2020 (2-1 per gli altoatesini). Modena formato casalingo: cinque successi interni di fila in campionato con almeno due gol segnati a partita (12 reti totali).

formato casalingo: cinque successi interni di fila in campionato con almeno due gol segnati a partita (12 reti totali). Südtirol specialista del pari esterno: cinque X in sei trasferte in questo torneo (1 sconfitta), striscia senza vittorie fuori casa che dura da sette gare.

specialista del pari esterno: cinque X in sei trasferte in questo torneo (1 sconfitta), striscia senza vittorie fuori casa che dura da sette gare. Contrasti di tendenza: il Modena non ha mai perso punti da situazione di vantaggio; il Südtirol è la squadra che ne ha dissipati di più una volta avanti (11).

non ha mai perso punti da situazione di vantaggio; il è la squadra che ne ha dissipati di più una volta avanti (11). Ettore Gliozzi è tra i tiratori più prolifici del campionato: molte conclusioni e un tasso realizzativo di livello, da vero riferimento offensivo.

è tra i tiratori più prolifici del campionato: molte conclusioni e un tasso realizzativo di livello, da vero riferimento offensivo. Salvatore Molina ha già creato 19 occasioni su azione: fantasia e cross per un Südtirol che cerca spesso la soluzione laterale.

Le statistiche stagionali di Modena e Südtirol

Numeri a confronto: il Modena produce e controlla (52.5% di possesso, 21 gol segnati, 8 subiti, precisione passaggi 81.2%, PPDA 9.6), con 55 tiri nello specchio e un’ottima forma interna. Il Südtirol vive di compattezza, transizioni e palle inattive (possesso 34.7%, 14 gol fatti, 17 subiti), precisione di tiro elevata (47.9%) ma meno costruzione (63.2% passaggi riusciti) e più volume difensivo (335 respinte).

Giocatori chiave: per il Modena il capocannoniere è Ettore Gliozzi (7), mentre il miglior assistman è Luca Magnino (3). Più ammoniti: Daniel Tonoli e Francesco Di Mariano (4 a testa). Tra i pali, Leandro Chichizola ha raccolto 5 clean sheet. Nel Südtirol guida i gol Silvio Merkaj (4), miglior uomo-assist Raphael Odogwu (2); più sanzionati Simone Davì (3 gialli) e rosso diretto per Raphael Kofler e Merkaj. Tra i portieri, il tandem Marius Adamonis/Giacomo Poluzzi ha contribuito a 3 gare senza subire reti.

Modena Südtirol Partite giocate 12 12 Vittorie 7 2 Pareggi 4 6 Sconfitte 1 4 Gol fatti 21 14 Gol subiti 8 17 Possesso palla (%) 52.5 34.7 Precisione passaggi (%) 81.2 63.2 PPDA (pressione, più basso = più intenso) 9.6 12.6 Tiri totali 142 96 Tiri nello specchio 55 46 Precisione al tiro (%) 38.7 47.9 Cross riusciti (%) 23.7 30.0 Ammonizioni 27 23 Espulsioni – 2

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena–Südtirol? La partita è valida per la 13a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno confermati dalla Lega; consultare il calendario aggiornato. Dove si gioca Modena–Südtirol? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena–Südtirol? Dirige Andrea Zanotti, assistenti Imperiale e Giuggioli; IV ufficiale Tremolada; VAR Rutella, AVAR Fabbri.