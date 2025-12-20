Modena-Venezia 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena–Venezia è un big match d’alta classifica della 17ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Gli emiliani sono 6° con 29 punti in 16 gare (8 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 24 gol fatti, 11 subiti), i lagunari 4° con 29 punti (8, 5, 3; 28 reti segnate, 13 incassate). Scontro dal peso specifico alto tra due squadre solide: il Modena difende con ordine, il Venezia segna con continuità e comanda il possesso.
Le ultime partite giocate
Forma in chiaroscuro per il Modena, che però ha ritrovato slancio con l’ultimo acuto esterno. Il Venezia arriva in volata: ritmo alto, tanti gol e una striscia convincente tra casa e trasferta.
Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 5 punti; il Venezia ne ha messi insieme 13. Dettaglio risultati:
- Modena
Frosinone-Modena 2-2; Modena–Südtirol 0-0; Cesena-Modena 1-0; Modena-Catanzaro 1-2; Spezia-Modena 0-2
- Venezia
Venezia-Sampdoria 3-1; Calcio Padova-Venezia 0-2; Venezia-Mantova 3-0; Avellino-Venezia 1-1; Venezia-Monza 2-0
L’arbitro di Modena-Venezia
Dirige Giuseppe Mucera. Squadra arbitrale: assistenti Costanzo e Bianchini, IV ufficiale Maccorin, al VAR Prontera con Di Vuolo all’AVAR. Nella Serie B 2025/26 Mucera ha diretto 7 gare: 195 falli fischiati, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti; concessi 2 rigori. Media 3,5 cartellini a partita.
- Arbitro: MUCERA
- Assistenti: COSTANZO – BIANCHINI
- IV: MACCORIN
- VAR: PRONTERA
- AVAR: DI VUOLO
Informazioni interessanti sul match
Storia e presente si intrecciano in Modena–Venezia. Il bilancio in cadetteria racconta un equilibrio quasi perfetto, ma l’inerzia recente sorride ai lagunari quando passano dal Braglia. Il Modena, dopo un periodo senza vittorie, ha rimesso il naso avanti e vuole trasformare la solidità difensiva in punti pesanti contro una big del possesso palla. Dall’altra parte, il Venezia vola nel mini-campionato d’alta quota: palleggio fluido, tanta qualità tra le linee e una pericolosità crescente sulle palle inattive. Riflettori accesi su due bomber: Ettore Gliozzi in gialloblù e Andrea Adorante tra gli arancioneroverdi, entrambi letali dal dischetto. Numeri alla mano, il confronto promette intensità: rigori a favore, calci piazzati determinanti e una sfida a scacchi tra chi pressa alto e chi sa uscire pulito. I precedenti recenti al Braglia aggiungono pepe: il Venezia insegue una piccola impresa storica, mentre il Modena punta ad invertire il trend e consolidare la propria credibilità playoff.
- Precedenti in B in equilibrio: 12 successi per parte e 16 pareggi. Negli ultimi 20 incroci, il Modena ha vinto solo 4 volte: l’ultimo 1-0 interno risale al 10 ottobre 2004.
- Al Braglia, nelle ultime 8 sfide non si è mai ripetuto lo stesso esito due volte di fila: il Venezia dopo il 3-1 del 30/09/2023 cerca il bis esterno consecutivo, sarebbe la prima volta.
- Modena: dopo 4 gare senza vittorie (2X, 2KO) ha ritrovato il successo. In stagione solo a settembre ha infilato una serie di 3 vittorie consecutive.
- Nel confronto diretto tra le prime sei, il Venezia ha raccolto 7 punti in 4 gare (tra le migliori), il Modena solo 2 in 3.
- Rigori e piazzati pesano: Modena e Venezia guidano per gol dal dischetto (6 a testa). I canarini sono fin qui la squadra più prolifica su palla inattiva.
- Ettore Gliozzi viaggia a 8 gol in 16 presenze: impatto da riferimento offensivo per il Modena.
- Andrea Adorante è glaciale dagli 11 metri: 5 rigori su 5 trasformati in Serie B, primato di perfezione condiviso.
Le statistiche stagionali di Modena e Venezia
Stesso bottino (29 punti) ma strade diverse: il Modena costruisce su una difesa di ferro (11 gol subiti, 7 clean sheet) e transizioni efficaci; il Venezia comanda il possesso (61,6%) e mantiene un’alta precisione al tiro (45,0%), con 8 clean sheet. Pressing più aggressivo per i lagunari (PPDA 8,1 vs 9,9). Entrambe pungenti dal dischetto: 8 rigori calciati per i canarini (6 gol), 7 per gli arancioneroverdi (6 gol).
Focus sui protagonisti: per il Modena spiccano Ettore Gliozzi (8 gol) e i rifinitori Grégoire Defrel e Luca Magnino (3 assist a testa). In casa Venezia, guida l’attacco Andrea Adorante (7 gol) e il più creativo è John Yeboah (5 assist). Gioco duro: ammoniti top Daniel Tonoli (Modena, 5) ed Enrique Pérez Muñoz (Venezia, 5); tra i rossi spiccano John Yeboah e Alfred Duncan (1 a testa). Tra i pali: Leandro Chichizola a quota 7 clean sheet, Filip Stankovic a 8.
|Modena
|Venezia
|Partite giocate
|16
|16
|Vittorie
|8
|8
|Pareggi
|5
|5
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|24
|28
|Gol subiti
|11
|13
|Clean sheet
|7
|8
|Possesso palla (%)
|52,6
|61,6
|Tiri totali
|200
|191
|Tiri nello specchio
|82
|86
|Precisione al tiro (%)
|41,0
|45,0
|PPDA (pressione, più basso = più intenso)
|9,9
|8,1
|Cartellini gialli
|33
|32
|Rigori a favore (tirati/segnati)
|8 / 6
|7 / 6
