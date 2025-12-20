Modena-Venezia 20 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 17a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Modena-Venezia: orario, stadio, arbitro e trend.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena–Venezia è un big match d’alta classifica della 17ª giornata di Serie B 2025-26: si gioca sabato 20 dicembre 2025 alle 15:00 allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Gli emiliani sono 6° con 29 punti in 16 gare (8 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte; 24 gol fatti, 11 subiti), i lagunari 4° con 29 punti (8, 5, 3; 28 reti segnate, 13 incassate). Scontro dal peso specifico alto tra due squadre solide: il Modena difende con ordine, il Venezia segna con continuità e comanda il possesso.

Le ultime partite giocate

Forma in chiaroscuro per il Modena, che però ha ritrovato slancio con l’ultimo acuto esterno. Il Venezia arriva in volata: ritmo alto, tanti gol e una striscia convincente tra casa e trasferta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Modena x x ko ko ok Venezia ok ok ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 5 punti; il Venezia ne ha messi insieme 13. Dettaglio risultati:

Modena

Frosinone-Modena 2-2; Modena–Südtirol 0-0; Cesena-Modena 1-0; Modena-Catanzaro 1-2; Spezia-Modena 0-2

Venezia

Venezia-Sampdoria 3-1; Calcio Padova-Venezia 0-2; Venezia-Mantova 3-0; Avellino-Venezia 1-1; Venezia-Monza 2-0

L’arbitro di Modena-Venezia

Dirige Giuseppe Mucera. Squadra arbitrale: assistenti Costanzo e Bianchini, IV ufficiale Maccorin, al VAR Prontera con Di Vuolo all’AVAR. Nella Serie B 2025/26 Mucera ha diretto 7 gare: 195 falli fischiati, 22 ammonizioni, 1 doppio giallo e 2 rossi diretti; concessi 2 rigori. Media 3,5 cartellini a partita.

Arbitro: MUCERA

MUCERA Assistenti: COSTANZO – BIANCHINI

COSTANZO – BIANCHINI IV: MACCORIN

MACCORIN VAR: PRONTERA

PRONTERA AVAR: DI VUOLO

Informazioni interessanti sul match

Storia e presente si intrecciano in Modena–Venezia. Il bilancio in cadetteria racconta un equilibrio quasi perfetto, ma l’inerzia recente sorride ai lagunari quando passano dal Braglia. Il Modena, dopo un periodo senza vittorie, ha rimesso il naso avanti e vuole trasformare la solidità difensiva in punti pesanti contro una big del possesso palla. Dall’altra parte, il Venezia vola nel mini-campionato d’alta quota: palleggio fluido, tanta qualità tra le linee e una pericolosità crescente sulle palle inattive. Riflettori accesi su due bomber: Ettore Gliozzi in gialloblù e Andrea Adorante tra gli arancioneroverdi, entrambi letali dal dischetto. Numeri alla mano, il confronto promette intensità: rigori a favore, calci piazzati determinanti e una sfida a scacchi tra chi pressa alto e chi sa uscire pulito. I precedenti recenti al Braglia aggiungono pepe: il Venezia insegue una piccola impresa storica, mentre il Modena punta ad invertire il trend e consolidare la propria credibilità playoff.

Precedenti in B in equilibrio: 12 successi per parte e 16 pareggi. Negli ultimi 20 incroci, il Modena ha vinto solo 4 volte: l’ultimo 1-0 interno risale al 10 ottobre 2004.

ha vinto solo 4 volte: l’ultimo 1-0 interno risale al 10 ottobre 2004. Al Braglia, nelle ultime 8 sfide non si è mai ripetuto lo stesso esito due volte di fila: il Venezia dopo il 3-1 del 30/09/2023 cerca il bis esterno consecutivo, sarebbe la prima volta.

dopo il 3-1 del 30/09/2023 cerca il bis esterno consecutivo, sarebbe la prima volta. Modena : dopo 4 gare senza vittorie (2X, 2KO) ha ritrovato il successo. In stagione solo a settembre ha infilato una serie di 3 vittorie consecutive.

: dopo 4 gare senza vittorie (2X, 2KO) ha ritrovato il successo. In stagione solo a settembre ha infilato una serie di 3 vittorie consecutive. Nel confronto diretto tra le prime sei, il Venezia ha raccolto 7 punti in 4 gare (tra le migliori), il Modena solo 2 in 3.

ha raccolto 7 punti in 4 gare (tra le migliori), il solo 2 in 3. Rigori e piazzati pesano: Modena e Venezia guidano per gol dal dischetto (6 a testa). I canarini sono fin qui la squadra più prolifica su palla inattiva.

e guidano per gol dal dischetto (6 a testa). I canarini sono fin qui la squadra più prolifica su palla inattiva. Ettore Gliozzi viaggia a 8 gol in 16 presenze: impatto da riferimento offensivo per il Modena .

viaggia a 8 gol in 16 presenze: impatto da riferimento offensivo per il . Andrea Adorante è glaciale dagli 11 metri: 5 rigori su 5 trasformati in Serie B, primato di perfezione condiviso.

Le statistiche stagionali di Modena e Venezia

Stesso bottino (29 punti) ma strade diverse: il Modena costruisce su una difesa di ferro (11 gol subiti, 7 clean sheet) e transizioni efficaci; il Venezia comanda il possesso (61,6%) e mantiene un’alta precisione al tiro (45,0%), con 8 clean sheet. Pressing più aggressivo per i lagunari (PPDA 8,1 vs 9,9). Entrambe pungenti dal dischetto: 8 rigori calciati per i canarini (6 gol), 7 per gli arancioneroverdi (6 gol).

Focus sui protagonisti: per il Modena spiccano Ettore Gliozzi (8 gol) e i rifinitori Grégoire Defrel e Luca Magnino (3 assist a testa). In casa Venezia, guida l’attacco Andrea Adorante (7 gol) e il più creativo è John Yeboah (5 assist). Gioco duro: ammoniti top Daniel Tonoli (Modena, 5) ed Enrique Pérez Muñoz (Venezia, 5); tra i rossi spiccano John Yeboah e Alfred Duncan (1 a testa). Tra i pali: Leandro Chichizola a quota 7 clean sheet, Filip Stankovic a 8.

Modena Venezia Partite giocate 16 16 Vittorie 8 8 Pareggi 5 5 Sconfitte 3 3 Gol segnati 24 28 Gol subiti 11 13 Clean sheet 7 8 Possesso palla (%) 52,6 61,6 Tiri totali 200 191 Tiri nello specchio 82 86 Precisione al tiro (%) 41,0 45,0 PPDA (pressione, più basso = più intenso) 9,9 8,1 Cartellini gialli 33 32 Rigori a favore (tirati/segnati) 8 / 6 7 / 6

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Modena-Venezia e a che ora? Sabato 20 dicembre 2025 alle ore 15:00. Dove si gioca Modena-Venezia? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Venezia? Il direttore di gara è Giuseppe Mucera; assistenti Costanzo e Bianchini, IV Maccorin, VAR Prontera, AVAR Di Vuolo.