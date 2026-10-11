Modena-Verona 11 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Modena–Verona accende la 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena. I canarini sono 4° con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 8 gol fatti, 4 subiti), gli scaligeri 6° a quota 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 10 gol segnati, 7 incassati). Sfida d’alta classifica, quasi un big match: il Modena arriva con una difesa solida e rendimento in crescita, il Verona con un attacco prolifico e ambizioni da playoff.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Modena-Verona
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Modena e Verona
Le ultime partite giocate
Modena in ottima forma esterna e più cinico nel finale, Verona a strappi ma capace di esplodere in casa. Le due squadre arrivano con inerzie diverse: gli emiliani hanno trovato equilibrio difensivo, gli scaligeri alternano exploit e passaggi a vuoto, specie in trasferta.
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Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 10 punti, il Verona 7. Dettaglio:
- Modena
Benevento-Modena 1-2; Cremonese-Modena 0-3; Modena-Avellino 0-1; Südtirol-Modena 1-1; Modena-Empoli 2-1
- Verona
Verona-Ascoli 1-2; Calcio Padova-Verona 1-1; Verona-Arezzo 5-0; Benevento-Verona 3-1; Verona-Vicenza 2-1
L’arbitro di Modena-Verona
Dirige Arena, con assistenti Gentile e Lauri; IV ufficiale Galipo’, al VAR PronteRa, AVAR Paterna. In questo campionato l’arbitro Alberto Arena ha diretto 1 gara: 0 rigori concessi, 5 cartellini gialli e nessun rosso; 27 falli sanzionati e 3 offside fischiati.
- Arbitro: ARENA
- Assistenti: GENTILE – LAURI
- IV: GALIPO’
- VAR: PRONTERA
- AVAR: PATERNA
Statistiche interessanti
Precedenti e tendenze raccontano un incrocio ricco di spunti. Il Verona è imbattuto da otto gare contro il Modena in cadetteria, con una striscia aperta fatta di successi e tanti pareggi. Storicamente, al Braglia gli incroci sono spesso equilibrati: i canarini hanno perso solo una volta in sedici sfide interne tra il ’57 e il 2012, con ben undici pari. L’undici di casa arriva con una fase difensiva in netto miglioramento: mai più di un gol al passivo nelle ultime otto di B, e un clean sheet nel parziale. In trasferta il Verona alterna risultati e non trova continuità: lontano dal Bentegodi non ripete lo stesso esito per due gare di fila da 12 viaggi. Il Modena è tra le squadre più “italiane” del torneo per marcature: tutti i gol fin qui hanno la firma di giocatori nostrani. Individualmente, spicca Giuseppe Ambrosino, protagonista tra tiri e occasioni create; dall’altra parte l’impatto di Daniel Mosquera è stato immediato con una doppietta al debutto stagionale in B. Numeri che promettono equilibrio e un match a scacchi tra cinismo emiliano e qualità scaligera sulle corsie.
- Verona imbattuto da 8 incroci di B col Modena (3V, 5N): l’ultimo successo canarino risale all’aprile 2005.
- Al Braglia, tra il 1957 e il 2012: 11 pari in 16 sfide, solo una sconfitta interna per il Modena.
- Fase difensiva canarina in crescita: nelle ultime 8 di B mai più di un gol subito a partita.
- Verona altalenante fuori casa: negli ultimi 12 viaggi in B non ha mai ripetuto lo stesso risultato consecutivamente.
- Tutti i gol del Modena arrivano da marcatori italiani: identità e compattezza nel segno degli azzurri.
- Giuseppe Ambrosino tra i più coinvolti del torneo: combina tiri e passaggi-chiave, già a quota 2 gol e 2 assist.
- Doppietta da subentrato per Daniel Mosquera contro il Vicenza: impatto pesante sulla manovra offensiva scaligera.
Le statistiche stagionali di Modena e Verona
Possesso più alto per il Verona (58% vs 54%), ma il Modena tira di più (79 vs 58). Precisione al tiro a favore degli scaligeri (48,3% vs 41,8%) e conversione superiore (17,2% vs 10,1%). La difesa emiliana ha concesso meno reti (4 vs 7) e un volume simile di conclusioni al passivo (50 vs 43). Pressing più aggressivo del Verona (PPDA 10,7 vs 11,7). Disciplina: 9 gialli Modena, 13 Verona. Entrambe contano 1 clean sheet.
Giocatori: nel Modena capocannonieri Giuseppe Ambrosino, Giacomo Caso e Giacomo Olzer (2 gol). Migliori assist-man Daniel Tonoli e Giuseppe Ambrosino (2). Più ammoniti: Alessandro Bianco e Giacomo Olzer (2). Clean sheet: Leandro Chichizola (1). Nel Verona guidano i gol a quota 2 Daniel Mosquera, Samuele Mulattieri, Amin Sarr e Salvatore Cerbone; assist in testa Domagoj Bradaric e Andréa Le Borgne (2). Più ammonito: Tomás Suslov (2). Clean sheet: Nicola Leali (1).
|Modena
|Verona
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|1
|2
|Gol fatti
|8
|10
|Gol subiti
|4
|7
|Possesso palla (%)
|54,0
|58,0
|Tiri totali
|79
|58
|Tiri in porta
|33
|28
|Precisione al tiro (%)
|41,8
|48,3
|Conversione tiro (%)
|10,1
|17,2
|Pass accuracy (%)
|88,6
|86,7
|PPDA
|11,7
|10,7
|Gialli
|9
|13
|Clean sheet
|1
|1
|Tiri concessi
|50
|43
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Modena-Verona?
-
La gara è in programma per la 6a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega a ridosso del match.
- Dove si gioca Modena-Verona?
-
Allo Stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi è l’arbitro di Modena-Verona?
-
L’arbitro è Arena; assistenti Gentile e Lauri; IV Galipo’; VAR Prontera; AVAR Paterna.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.