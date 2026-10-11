Modena-Verona 11 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Modena-Verona

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Modena–Verona accende la 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca allo Stadio Alberto Braglia di Modena. I canarini sono 4° con 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta; 8 gol fatti, 4 subiti), gli scaligeri 6° a quota 7 (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 10 gol segnati, 7 incassati). Sfida d’alta classifica, quasi un big match: il Modena arriva con una difesa solida e rendimento in crescita, il Verona con un attacco prolifico e ambizioni da playoff.

Le ultime partite giocate

Modena in ottima forma esterna e più cinico nel finale, Verona a strappi ma capace di esplodere in casa. Le due squadre arrivano con inerzie diverse: gli emiliani hanno trovato equilibrio difensivo, gli scaligeri alternano exploit e passaggi a vuoto, specie in trasferta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Modena ok ok ko x ok Verona ko x ok ko ok

Nelle ultime 5 di campionato il Modena ha raccolto 10 punti, il Verona 7. Dettaglio:

Modena

Benevento-Modena 1-2; Cremonese-Modena 0-3; Modena-Avellino 0-1; Südtirol-Modena 1-1; Modena-Empoli 2-1

Verona

Verona-Ascoli 1-2; Calcio Padova-Verona 1-1; Verona-Arezzo 5-0; Benevento-Verona 3-1; Verona-Vicenza 2-1

L’arbitro di Modena-Verona

Dirige Arena, con assistenti Gentile e Lauri; IV ufficiale Galipo’, al VAR PronteRa, AVAR Paterna. In questo campionato l’arbitro Alberto Arena ha diretto 1 gara: 0 rigori concessi, 5 cartellini gialli e nessun rosso; 27 falli sanzionati e 3 offside fischiati.

Arbitro: ARENA

Assistenti: GENTILE – LAURI

IV: GALIPO’

VAR: PRONTERA

AVAR: PATERNA

Statistiche interessanti

Precedenti e tendenze raccontano un incrocio ricco di spunti. Il Verona è imbattuto da otto gare contro il Modena in cadetteria, con una striscia aperta fatta di successi e tanti pareggi. Storicamente, al Braglia gli incroci sono spesso equilibrati: i canarini hanno perso solo una volta in sedici sfide interne tra il ’57 e il 2012, con ben undici pari. L’undici di casa arriva con una fase difensiva in netto miglioramento: mai più di un gol al passivo nelle ultime otto di B, e un clean sheet nel parziale. In trasferta il Verona alterna risultati e non trova continuità: lontano dal Bentegodi non ripete lo stesso esito per due gare di fila da 12 viaggi. Il Modena è tra le squadre più “italiane” del torneo per marcature: tutti i gol fin qui hanno la firma di giocatori nostrani. Individualmente, spicca Giuseppe Ambrosino, protagonista tra tiri e occasioni create; dall’altra parte l’impatto di Daniel Mosquera è stato immediato con una doppietta al debutto stagionale in B. Numeri che promettono equilibrio e un match a scacchi tra cinismo emiliano e qualità scaligera sulle corsie.

Verona imbattuto da 8 incroci di B col Modena (3V, 5N): l’ultimo successo canarino risale all’aprile 2005.

imbattuto da 8 incroci di B col (3V, 5N): l’ultimo successo canarino risale all’aprile 2005. Al Braglia, tra il 1957 e il 2012: 11 pari in 16 sfide, solo una sconfitta interna per il Modena .

. Fase difensiva canarina in crescita: nelle ultime 8 di B mai più di un gol subito a partita.

Verona altalenante fuori casa: negli ultimi 12 viaggi in B non ha mai ripetuto lo stesso risultato consecutivamente.

altalenante fuori casa: negli ultimi 12 viaggi in B non ha mai ripetuto lo stesso risultato consecutivamente. Tutti i gol del Modena arrivano da marcatori italiani: identità e compattezza nel segno degli azzurri.

arrivano da marcatori italiani: identità e compattezza nel segno degli azzurri. Giuseppe Ambrosino tra i più coinvolti del torneo: combina tiri e passaggi-chiave, già a quota 2 gol e 2 assist.

tra i più coinvolti del torneo: combina tiri e passaggi-chiave, già a quota 2 gol e 2 assist. Doppietta da subentrato per Daniel Mosquera contro il Vicenza: impatto pesante sulla manovra offensiva scaligera.

Le statistiche stagionali di Modena e Verona

Possesso più alto per il Verona (58% vs 54%), ma il Modena tira di più (79 vs 58). Precisione al tiro a favore degli scaligeri (48,3% vs 41,8%) e conversione superiore (17,2% vs 10,1%). La difesa emiliana ha concesso meno reti (4 vs 7) e un volume simile di conclusioni al passivo (50 vs 43). Pressing più aggressivo del Verona (PPDA 10,7 vs 11,7). Disciplina: 9 gialli Modena, 13 Verona. Entrambe contano 1 clean sheet.

Giocatori: nel Modena capocannonieri Giuseppe Ambrosino, Giacomo Caso e Giacomo Olzer (2 gol). Migliori assist-man Daniel Tonoli e Giuseppe Ambrosino (2). Più ammoniti: Alessandro Bianco e Giacomo Olzer (2). Clean sheet: Leandro Chichizola (1). Nel Verona guidano i gol a quota 2 Daniel Mosquera, Samuele Mulattieri, Amin Sarr e Salvatore Cerbone; assist in testa Domagoj Bradaric e Andréa Le Borgne (2). Più ammonito: Tomás Suslov (2). Clean sheet: Nicola Leali (1).

Modena Verona Partite giocate 5 5 Vittorie 3 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 1 2 Gol fatti 8 10 Gol subiti 4 7 Possesso palla (%) 54,0 58,0 Tiri totali 79 58 Tiri in porta 33 28 Precisione al tiro (%) 41,8 48,3 Conversione tiro (%) 10,1 17,2 Pass accuracy (%) 88,6 86,7 PPDA 11,7 10,7 Gialli 9 13 Clean sheet 1 1 Tiri concessi 50 43

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando e a che ora si gioca Modena-Verona? La gara è in programma per la 6a giornata della Serie B 2026-27. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega a ridosso del match. Dove si gioca Modena-Verona? Allo Stadio Alberto Braglia di Modena. Chi è l’arbitro di Modena-Verona? L’arbitro è Arena; assistenti Gentile e Lauri; IV Galipo’; VAR Prontera; AVAR Paterna.