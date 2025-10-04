Modena-Virtus Entella, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Modena–Virtus Entella è il piatto forte della 7ª giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Braglia in casa degli emiliani domenica 5 ottobre 2025 alle ore 19:30. Gli emiliani arrivano da secondi in classifica (14 punti) con bilancio di 4V-2N-0P, 11 gol fatti e 3 subiti, solidità e cinismo. I liguri sono al 14° posto con 6 punti e un ruolino di tutto rispetto (1V-3N-2P), 6 reti segnate e 8 incassate: ancora in cerca di slancio, soprattutto lontano da casa. Sfida tra una delle difese più ermetiche del torneo e una squadra che crea ma concede: i numeri promettono equilibrio e intensità.
Le ultime partite giocate
Modena e Virtus Entella arrivano con inerzie diverse: 11 punti nelle ultime 5 per i canarini, 5 per i liguri.
Dettaglio delle ultime 5:
- Modena
Modena-Avellino 1-1; Modena-Bari 3-0; Mantova-Modena 1-3; Modena-Pescara 2-1; Carrarese-Modena 0-0.
- Virtus Entella
Cesena-Virtus Entella 1-1; Virtus Entella-Mantova 1-0; Calcio Padova-Virtus Entella 2-1; Avellino-Virtus Entella 2-0; Virtus Entella-Bari 2-2.
L’arbitro di Modena-Virtus Entella
Al Braglia dirige Niccolò Turrini. Al VAR Baroni. Nella stagione 2025/26 Turrini ha arbitrato 2 gare: 1 rigore assegnato, 8 ammonizioni e nessuna espulsione, per una media di 4 cartellini a partita.
- Arbitro: TURRINI
- Assistenti: COSTANZO – RINALDI
- IV: MARCHETTI
- VAR: BARONI
- AVAR: COSSO
Informazioni interessanti sul match
Modena–Virtus Entella mette di fronte storie recenti incrociate. Gli emiliani hanno messo il turbo: 14 punti su 18 e una difesa granitica (3 gol subiti) fanno del Braglia un fortino. La striscia interna con Bari e Pescara accende la caccia al terzo successo di fila in casa, evento che in B ai canarini non riesce da anni. Dall’altra parte, i liguri sono squadra coraggiosa ma in trasferta faticano: negli ultimi anni la vittoria fuori è rimasta un tabù. Nei precedenti in Emilia, equilibrio assoluto con successi alternati e porte chiuse. Occhi su Ettore Gliozzi, che al Braglia ha trovato reti pesanti (spesso dal dischetto) e su Andrea Tiritiello, difensore-goleador in forma. La chiave? Ritmi alti sulle corsie, piazzati e gestione degli episodi: chi saprà capitalizzarli potrà spostare l’inerzia di una sfida che promette intensità e dettagli decisivi.
- Nei due incroci più recenti di B, la Virtus Entella ha avuto la meglio sul Modena; prima di allora, i canarini avevano raccolto quattro punti in due sfide.
- A Modena, i due precedenti in B hanno visto un successo per parte e sempre con porta inviolata: 2-0 per i canarini (aprile 2015) e 1-0 ligure (novembre 2015).
- Il Modena in casa viene da due vittorie di fila: può centrare il tris come non accadeva da dicembre 2015.
- In trasferta la Virtus Entella non trova i tre punti in B da anni recenti, con soli due clean sheet esterni nel periodo.
- Ettore Gliozzi ha segnato tre gol nelle ultime due al Braglia (tutti su rigore) e ha già timbrato contro l’Entella in carriera.
- Andrea Tiritiello è in striscia: due reti nelle ultime tre presenze di B, a un passo dal suo record personale in categoria.
Le statistiche stagionali di Modena e Virtus Entella
Il Modena viaggia in alta quota: 6 gare, 11 gol fatti e appena 3 subiti, possesso 48,2% e 26 tiri nello specchio (accuracy 36,1%). La Virtus Entella ha segnato 6 reti e incassato 8, possesso 44,7%, 21 tiri nello specchio con precisione al 40,4%. Numeri che raccontano un Modena verticale e concreto, con 3 clean sheet, contro un’Entella capace di creare ma meno solida dietro.
|Modena
|Virtus Entella
|Partite giocate
|6
|6
|Vittorie
|4
|1
|Pareggi
|2
|3
|Sconfitte
|0
|2
|Gol segnati
|11
|6
|Gol subiti
|3
|8
|Media gol subiti a partita
|0,5
|1,33
|Possesso palla (%)
|48,2
|44,7
|Tiri nello specchio
|26
|21
|Precisione tiro (%)
|36,1
|40,4
|Clean sheet
|3
|1
|Ammonizioni
|17
|19
|Capocannoniere
|Ettore Gliozzi 4
|Andrea Tiritiello 2
|Top assist
|Francesco Di Mariano 2
|Bernat Guiu 2
Dove vedere Modena-Virtus Entella in TV o in streaming
Riassumendo, le informazioni a seguire forniscono le coordinate utili per seguire in tempo reale Modena-Entella che verrà trasmessa in diretta live da DAZN:
- Partita: Modena-Virtus Entella
- Data: domenica 5 ottobre 2025
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Modena
- Stadio: Alberto Braglia
FAQ
- Quando si gioca Modena-Virtus Entella?
-
Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Modena-Virtus Entella?
-
Allo stadio Alberto Braglia di Modena.
- Chi trasmette Modena-Virtus Entella in TV o streaming?
-
La partita è trasmessa in diretta su DAZN.
- Chi è l’arbitro di Modena-Virtus Entella?
-
L’arbitro è Niccolò Turrini, con assistenti Costanzo e Rinaldi; IV uomo Marchetti; VAR Baroni; AVAR Cosso.
