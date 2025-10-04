Modena-Virtus Entella, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni, orario, arbitro e statistiche

Statistiche, probabili formazioni, orario e dati per capire Modena-Virtus Entella. Dove seguire la sfida in tempo reale

Modena–Virtus Entella è il piatto forte della 7ª giornata di Serie B 2025-26. Si gioca al Braglia in casa degli emiliani domenica 5 ottobre 2025 alle ore 19:30. Gli emiliani arrivano da secondi in classifica (14 punti) con bilancio di 4V-2N-0P, 11 gol fatti e 3 subiti, solidità e cinismo. I liguri sono al 14° posto con 6 punti e un ruolino di tutto rispetto (1V-3N-2P), 6 reti segnate e 8 incassate: ancora in cerca di slancio, soprattutto lontano da casa. Sfida tra una delle difese più ermetiche del torneo e una squadra che crea ma concede: i numeri promettono equilibrio e intensità.

Le ultime partite giocate

Modena e Virtus Entella arrivano con inerzie diverse: 11 punti nelle ultime 5 per i canarini, 5 per i liguri.

Modena x ok ok ok x Virtus Entella x ok ko ko x

Dettaglio delle ultime 5:

Modena

Modena-Avellino 1-1; Modena-Bari 3-0; Mantova-Modena 1-3; Modena-Pescara 2-1; Carrarese-Modena 0-0.

Virtus Entella

Cesena-Virtus Entella 1-1; Virtus Entella-Mantova 1-0; Calcio Padova-Virtus Entella 2-1; Avellino-Virtus Entella 2-0; Virtus Entella-Bari 2-2.

L’arbitro di Modena-Virtus Entella

Al Braglia dirige Niccolò Turrini. Al VAR Baroni. Nella stagione 2025/26 Turrini ha arbitrato 2 gare: 1 rigore assegnato, 8 ammonizioni e nessuna espulsione, per una media di 4 cartellini a partita.

Arbitro: TURRINI

Assistenti: COSTANZO – RINALDI

IV: MARCHETTI

VAR: BARONI

AVAR: COSSO

Informazioni interessanti sul match

Modena–Virtus Entella mette di fronte storie recenti incrociate. Gli emiliani hanno messo il turbo: 14 punti su 18 e una difesa granitica (3 gol subiti) fanno del Braglia un fortino. La striscia interna con Bari e Pescara accende la caccia al terzo successo di fila in casa, evento che in B ai canarini non riesce da anni. Dall’altra parte, i liguri sono squadra coraggiosa ma in trasferta faticano: negli ultimi anni la vittoria fuori è rimasta un tabù. Nei precedenti in Emilia, equilibrio assoluto con successi alternati e porte chiuse. Occhi su Ettore Gliozzi, che al Braglia ha trovato reti pesanti (spesso dal dischetto) e su Andrea Tiritiello, difensore-goleador in forma. La chiave? Ritmi alti sulle corsie, piazzati e gestione degli episodi: chi saprà capitalizzarli potrà spostare l’inerzia di una sfida che promette intensità e dettagli decisivi.

Nei due incroci più recenti di B, la Virtus Entella ha avuto la meglio sul Modena ; prima di allora, i canarini avevano raccolto quattro punti in due sfide.

ha avuto la meglio sul ; prima di allora, i canarini avevano raccolto quattro punti in due sfide. A Modena, i due precedenti in B hanno visto un successo per parte e sempre con porta inviolata: 2-0 per i canarini (aprile 2015) e 1-0 ligure (novembre 2015).

Il Modena in casa viene da due vittorie di fila: può centrare il tris come non accadeva da dicembre 2015.

in casa viene da due vittorie di fila: può centrare il tris come non accadeva da dicembre 2015. In trasferta la Virtus Entella non trova i tre punti in B da anni recenti, con soli due clean sheet esterni nel periodo.

non trova i tre punti in B da anni recenti, con soli due clean sheet esterni nel periodo. Ettore Gliozzi ha segnato tre gol nelle ultime due al Braglia (tutti su rigore) e ha già timbrato contro l’Entella in carriera.

ha segnato tre gol nelle ultime due al Braglia (tutti su rigore) e ha già timbrato contro l’Entella in carriera. Andrea Tiritiello è in striscia: due reti nelle ultime tre presenze di B, a un passo dal suo record personale in categoria.

Le statistiche stagionali di Modena e Virtus Entella

Il Modena viaggia in alta quota: 6 gare, 11 gol fatti e appena 3 subiti, possesso 48,2% e 26 tiri nello specchio (accuracy 36,1%). La Virtus Entella ha segnato 6 reti e incassato 8, possesso 44,7%, 21 tiri nello specchio con precisione al 40,4%. Numeri che raccontano un Modena verticale e concreto, con 3 clean sheet, contro un’Entella capace di creare ma meno solida dietro.

Modena Virtus Entella Partite giocate 6 6 Vittorie 4 1 Pareggi 2 3 Sconfitte 0 2 Gol segnati 11 6 Gol subiti 3 8 Media gol subiti a partita 0,5 1,33 Possesso palla (%) 48,2 44,7 Tiri nello specchio 26 21 Precisione tiro (%) 36,1 40,4 Clean sheet 3 1 Ammonizioni 17 19 Capocannoniere Ettore Gliozzi 4 Andrea Tiritiello 2 Top assist Francesco Di Mariano 2 Bernat Guiu 2

Dove vedere Modena-Virtus Entella in TV o in streaming

Riassumendo, le informazioni a seguire forniscono le coordinate utili per seguire in tempo reale Modena-Entella che verrà trasmessa in diretta live da DAZN:

Partita: Modena-Virtus Entella

Data: domenica 5 ottobre 2025

Orario: 19:30

TV/Streaming: DAZN

Luogo: Modena

Stadio: Alberto Braglia

FAQ Quando si gioca Modena-Virtus Entella? Domenica 5 ottobre 2025 alle ore 19:30. Dove si gioca Modena-Virtus Entella? Allo stadio Alberto Braglia di Modena. Chi trasmette Modena-Virtus Entella in TV o streaming? La partita è trasmessa in diretta su DAZN. Chi è l’arbitro di Modena-Virtus Entella? L’arbitro è Niccolò Turrini, con assistenti Costanzo e Rinaldi; IV uomo Marchetti; VAR Baroni; AVAR Cosso.