Modica punta su gruppo e lavoro

Poche parole. Ma idee chiarissime. Giacomo Modica, nuovo allenatore della Vibonese, non è abituato a parlare ma ad agire. A Vibo Valentia ha iniziato a farlo giovedì pomeriggio quando al suono del suo fischietto ha dato il via ufficiale alla nuova stagione a tinte rossoblu targata 2019/2020. Ha guidato il primo allenamento con il gruppo. E subito dopo averlo terminato si è presentato in sala stampa dove ha ricevuto il saluto della stampa locale e decine di tifosi. Ha ringraziato i massimi dirigenti rossoblu per aver riposto in lui la fiducia che serve ad aprire un nuovo corso. Ha salutato Nevio Orlandi e Francesco Modesto riconoscendo loro il buon lavoro fatto.

Modica ha infine risposto a tutte le domande rivoltegli ribadendo spesso le parole "gruppo" e "lavoro". "Le uniche che conosco – ha sottolineato – per provare ad avere risultati superando il divario tecnico con le corazzate del campionato".





SPORTAL.IT | 19-07-2019 12:44