Modric: "Ci manca Cristiano Ronaldo"

Luka Modric in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions tra Real e Ajax ha parlato del momento di difficoltà dei blancos: "Siamo tristi, perché abbiamo perso due volte in tre giorni contro i nostri più grandi rivali del Barcellona, ma è importante che arrivi la partita di domani, perché così potremo concentrarci su altro e voltare pagina. Bale? Non possiamo dimenticare quello che ha fatto per il Real Madrid".

Cristiano Ronaldo manca alla squadra: "Certo che ci manca uno come lui e ci mancano i suoi 50 gol. Altri hanno preso il suo posto, ma non sempre le cose vanno come ci aspettiamo".

SPORTAL.IT | 04-03-2019 14:10