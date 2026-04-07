Modric dimentica De Bruyne grazie alla figlia Ema, il Milan scopre una nuova stella: “Più forte del papà”

Il croato ha perso lo scontro diretto col Napoli, eppure non gli è mancato il sorriso: merito della figlia Ema che ha conquistato il primo trofeo in rossonero con l'Under 13

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il ko del Maradona, nello scontro diretto contro il Napoli, spegne definitivamente le residue speranze di scudetto del Milan. Ora l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è blindare quanto prima la qualificazione alla Champions League. Per Luka Modric è stata una serata dai due volti: la delusione per la sconfitta contro Kevin De Bruyne è stata in parte attenuata dalla gioia per il primo trofeo in rossonero conquistato dalla figlia Ema. La giovane promessa, infatti, ha trionfato da protagonista nella Garino Cup femminile, torneo riservato alla categoria Esordienti, superando in finale la Juventus.

Ko con De Bruyne, poi Ema: Modric può anche sorridere

L’equilibrio del big match di Pasquetta andato in scena al Maradona è stato spezzato dal guizzo di Matteo Politano, decisivo per il Napoli guidato da Antonio Conte, che si candida così al ruolo di principale antagonista dell’Inter. Una gara nella gara è stata quella tra i due veterani Modric e De Bruyne, le due stelle venute da Real Madrid e Manchester City che hanno deciso di regalarsi un ultimo scorcio di carriera in quello che un tempo era il campionato più bello del mondo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ha spuntata il belga vendicando la sconfitta dell’andata. Eppure, per il croato non è mancato il sorriso. A regalarglielo la figlia Ema, che milita nella formazione Under 13 del Milan. La primogenita dell’asso rossonero ha sollevato il suo primo trofeo da quando è approdata nel settore giovanile del club.

Il retroscena: ecco cosa ha fatto Luka Modric

Pasquetta speciale per padre e figlia, entrambi impegnati in due sfide importanti. Come svelato dalla Gazzetta dello Sport, Luka – finché gli è stato possibile – si è anche collegato su FaceTime per seguire la partita di Ema, condividendo l’emozione insieme alla moglie Vanja Bosnić e agli altri figli, Ivano e Sofia.

La classe 2013 del Milan si è resa protagonista di un percorso brillante: in semifinale ha superato l’Inter nel derby con un netto 2-0, mentre ai quarti Ema aveva già lasciato il segno trovando il gol nella vittoria per 3-1 contro il Sassuolo.

Il Milan ha una nuova stella: chi è Ema Modric

Sulle orme del padre, ma con un talento che promette di brillare di luce propria. Ema iniziato il suo percorso nel mondo del calcio nella prestigiosa accademia femminile del Real Madrid, dove Luka ha giocato dal 2012 al 2025 vincendo tutto.

La scorsa estate il trasferimento in Italia e l’inizio della nuova avventura con la maglia del Milan coronato dal trionfo nella Garino Cup. A esaltare le qualità della giovane calciatrice è stato proprio l’ex Pallone d’Oro: “È bravissima, diventerà sicuramente più forte del papà” disse nel 2024, come ripreso da ‘Articulo 14’.