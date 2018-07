Modric guastafeste: 'Ronaldo non andrà alla Juve'

Il centrocampista della Croazia Luka Modric non pensa che Cristiano Ronaldo andrà alla Juventus. Anche se l'affare sembra ormai fatto, il regista dei blancos, impegnato con la Nazionale a scacchi in Russia, ancora non ci crede.

"Vediamo cosa succede. Però io personalmente penso che non se ne andrà, e mi piacerebbe che restasse perché è il miglior giocatore del mondo. Per noi significa tantissimo, magari potesse rimanere…", sono le sue parole dopo la partita vinta ai rigori contro la Russia.

"Se volete la mia opinione, io credo che alla fine resterà con noi. La cosa sarebbe magnifica, e poi sinceramente non me lo immagino in nessun altro club europeo".

SPORTAL.IT | 08-07-2018 11:20