Modric, il grande gesto nei confronti dell'Inter

L'Inter continua a credere nell'arrivo di Luka Modric, nonostante la sessione estiva di mercato sia ormai agli sgoccioli. Lunedì mattina, prima della partenza con il Real Madrid per l'Estonia, dove mercoledì i blancos affronteranno nella Supercoppa Europea l'Atletico, il centrocampista croato ha telefonato alla dirigenza nerazzurra. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il giocatore ha confermato che crede ancora di potersi liberare dal Real Madrid, nonostante il muro eretto negli ultimi giorni dal presidente Florentino Perez. Modric cercherà di far valere ancora una volta il "patto d'onore" con Perez, che però dopo gli addii di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo non vuole un altro colpo all'immagine dei campioni d'Europa.

Giovedì Modric farà l'ultimo tentativo, all'insegna però della correttezza: in caso di un nuovo no di Perez, non forzerà la mano e si "rassegnerà" ad un'altra stagione a Madrid.

Luciano Spalletti si è così espresso sul possibile arrivo del giocatore a Milano: "Non lo so, se ne occupa il direttore, è lui che gestisce i rapporti con le altre squadre. Già il fatto che uno che ha vinto la finale di Champions si sia interessato a noi e gli sia piaciuta l'idea di vestire i colori dell'Inter, mi riempie di gioia. Penso sia difficile portare a casa giocatori come lui – conclude – anche se la società è stata presente e forte nel creare un corretto interesse nei suoi confronti. Non so come va a finire. Se non verrà, come credo, perché il Real vuole ancora contare su un giocatore così… saremo una squadra comunque forte. Se viene Modric, saremo fortissimi".

A pochi giorni dall'inizio del campionato, Spalletti applaude il nuovo acquisto Lautaro Martinez: "Per me ogni allenamento è competitivo e quando mi avvicino al cancello della Pinetina la musica è sempre la stessa: vincere la partitina, portare a casa il risultato".

