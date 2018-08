Modric, il Real Madrid provoca l'Inter

Luka Modric vuole l'Inter ma il Real Madrid ancora non molla. L'atteso incontro tra il presidente dei blancos Florentino Perez e il centrocampista croato si terrà solo giovedì, e fino ad allora non ci sarà nulla di definitivo. Ma il giocatore, dopo essersi allenato mercoledì mattina a Valdebedas, ha incontrato il numero due della casa blanca, José Angel Sanchez, comunicandogli le sue intenzioni.

Il regista vicecampione del mondo, riporta la Gazzetta dello Sport, ha ribadito con forza nei giorni scorsi la sua volontà di trasferirsi all’Inter, parlando con i suoi familiari e gli agenti Mijatovic, Lemic e Riso, il suo rappresentante italiano, e con il neo acquisto dei nerazzurri Vrsaljko. Ha bisogno di nuove motivazioni e vuole aprire un nuovo ciclo.

Il Real non ne vuole sapere per ora e nel pomeriggio di mercoledì ha postato un tweet che sa tanto di provocazione nei confronti dell'Inter e forse anche del giocatore: "Tornato. Luka Modric ha cominciato il suo precampionato!", è la frase, con l'emoticon del muscolo, a corredo del video con le immagini del primo allenamento di Modric.

Il giocatore e l'entourage restano per ora in silenzio, in attesa del confronto con lo stesso Florentino Perez. Secondo Marca, i blancos per trattenerlo sono pronti a ritoccare al rialzo l'ingaggio del croato: fonti vicino al giocatore avevano però confermato nei giorni scorsi che per il diretto interessato non si tratta di una questione di soldi, ma di una precisa volontà di dare una svolta alla sua carriera.

L'Inter aspetta il via libera per avanzare un'offerta di prestito oneroso a 15 milioni, con riscatto da almeno 25 milioni. Contratto di quattro anni a quasi 10 milioni a stagione: attualmente Modric ne guadagna 8,5.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 17:50