Modric infortunato, le condizioni dopo la testata di Locatelli in Milan-Juve: attesa per gli esami e i tempi di recupero

L’incompletezza di Milan-Juventus ha riguardato solo in parte Luka Modric, che non si è sottratto e ha tentato di creare quei movimenti indispensabili ad accompagnare in avanti i compagni. Anche lo scontro, sventurato, con Manuel Locatelli andrebbe riletto nella prospettiva di costruire, impostare, lottare sempre e comunque pur con un esito diverso. Modric ha preso una brutta testata da Locatelli, ha accusato il colpo ed è stato costretto ad uscire sorretto da uno dei fisioterapisti e dal responsabile dello staff medico rossonero Stefano Mazzoni. Condizioni che oggi verranno verificate.

L’impatto tra Locatelli e Modric in Milan-Juve

L’impatto, in tempo reale, si è mostrato nella sua violenza tant’è che chiunque ha compreso che si stava consumando un incidente importante, da non sottovalutare ancora prima dell’intervento medico in campo. Il croato è uscito dal campo barcollando, con la borsa del ghiaccio sulla faccia, contro lo zigomo sinistro e lo staff medico che chiedeva la sostituzione, ma anche a fine incontro quando la squadra è stata applaudita dallo stadio, non era nelle migliori condizioni. Aveva lo zigomo sinistro gonfio e sembrava stordito, di certo dolorante e sofferente. Insomma, l’eventualità di un consulto e relative indagini strumentali immediate non era da escludere.

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L’impatto tra Locatelli e Modric, che ha avuto la peggio

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