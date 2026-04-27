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Modric infortunato, le condizioni dopo la testata di Locatelli in Milan-Juve: attesa per gli esami e i tempi di recupero

Modric infortunato, le condizioni dopo la testata di Locatelli in Milan-Juve: attesa per gli esami e i tempi di recupero

Modric avrebbe preferito non sottoporsi a esami immediati ma attendere stamattina, come sta e che cosa sappiamo

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’incompletezza di Milan-Juventus ha riguardato solo in parte Luka Modric, che non si è sottratto e ha tentato di creare quei movimenti indispensabili ad accompagnare in avanti i compagni. Anche lo scontro, sventurato, con Manuel Locatelli andrebbe riletto nella prospettiva di costruire, impostare, lottare sempre e comunque pur con un esito diverso. Modric ha preso una brutta testata da Locatelli, ha accusato il colpo ed è stato costretto ad uscire sorretto da uno dei fisioterapisti e dal responsabile dello staff medico rossonero Stefano Mazzoni. Condizioni che oggi verranno verificate.

L’impatto tra Locatelli e Modric in Milan-Juve

L’impatto, in tempo reale, si è mostrato nella sua violenza tant’è che chiunque ha compreso che si stava consumando un incidente importante, da non sottovalutare ancora prima dell’intervento medico in campo. Il croato è uscito dal campo barcollando, con la borsa del ghiaccio sulla faccia, contro lo zigomo sinistro e lo staff medico che chiedeva la sostituzione, ma anche a fine incontro quando la squadra è stata applaudita dallo stadio, non era nelle migliori condizioni. Aveva lo zigomo sinistro gonfio e sembrava stordito, di certo dolorante e sofferente. Insomma, l’eventualità di un consulto e relative indagini strumentali immediate non era da escludere.

Getty Images

L’impatto tra Locatelli e Modric, che ha avuto la peggio

Attesa per gli esami

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Da quanto è emerso, nell’immediato ha rassicurato i compagni ma ha preferito non svolgere subito gli accertamenti. È tornato a casa con la raccomandazione di tenere il ghiaccio sullo zigomo e l’impegno di rivalutare le sue condizioni stamani dai medici, quando il croato sarà sottoposto a un esame strumentale. Un approfondimento inevitabile per capire l’entità dell’infortunio e la durata dello stop, secondo quanto sottolineato nell’edizione odierna della Gazzetta.

ANSA

Modric con la borsa del ghiaccio

Le condizioni di Modric

La società spera di far scattare il rinnovo annuale previsto nel contratto firmato lo scorso giugno, la speranza di Furlani e Tare è quella di avere l’ok di Luka a fine campionato, prima del Mondiale oltreoceano. Tutti in via Aldo Rossi sanno che Modric non potrà essere titolare come è stato sempre in questa stagione senza le coppe europee e che dunque Jashari e Ricci avranno più spazio come registi.

Ma Modric è la punta di diamante di questa dirigenza e l’auspicio è che rimanga un nome del suo livello, un Pallone d’Oro tra le fila rossonere e che possa ancora una volta giocare in Champions. Al resto penserebbe Max Allegri, il quale oggi sembra più lontano dal ruolo di ct azzurro.

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