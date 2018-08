Modric-Inter: c'è da scommetterci

Da una parte continuano ad arrivare aggiornamenti che certificano le reali possibilità dell’affare, dall’altra gli scommettitori seguono assiduamente le trattative e cominciano a credere che davvero Luka Modric possa arrivare all’Inter.

Il risultato della combinazione di questi due fattori è che la quota sul trasferimento del croato in nerazzurro è scesa ancora rispetto a ieri, quando già era stata tagliata vertiginosamente, sia per le ultime voci trapelate (pare sia stata la moglie del calciatore, vista la sua voglia di lasciare Madrid, a “offrirlo” ai nerazzurri) sia per l’entusiasmo degli scommettitori.

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter, che ha già un accordo di massima per l’ingaggio. La trattativa con il Bayern Monaco sembra essere già stata incanalata verso un prestito oneroso biennale con diritto di riscatto, ma il cileno prima dovrà rinnovare con i tedeschi, visto il suo contratto è in scadenza nel 2019. Ma Piero Ausilio ha congelato l’affare per vedere se può realizzare il sogno Luka Modric. A riportarlo è Sky Sport.

Il regista del Real Madrid e della Croazia è in scadenza nel 2020 ed è alla ricerca dell’ultima avventura della sua carriera.

L'Inter, causa paletti Fair Play finanziario, non ha altre vie se non la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula che difficilmente accetterebbe Florentino Perez, patron del Real Madrid (già alle prese con le critiche per aver lasciato partire Cristiano Ronaldo). Da qui la necessità che sia lo stesso entourage di Modric a "spingere" per liberarsi dalla società blanca.

Al croato, 33 anni a settembre, verrebbe proposto un contratto di quattro anni, così da spalmare l'elevato ingaggio su più stagioni. Da capire la valutazione che il Real Madrid farà del cartellino del giocatore. L’età potrebbe essere un vantaggio per l’Inter.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 12:30