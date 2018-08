Modric-Inter, Vrsaljko dice la sua

In casa Inter è stata la giornata di presentazione di Sime Vrsaljko.

Durante la conferenza stampa, il terzino croato ha parlato del possibile arrivo di Modric: “Luka è un mio amico e per il rispetto che ho non gli ho chiesto cose private. Deve decidere alcune cose e non è giusto che sia io a parlare per lui”.

Intanto nel pomeriggio è in programma un colloquio tra i dirigenti del Real Madrid, il centrocampista croato e l’agente Vlado Lemic. Incontro decisivo per il futuro del giocatore.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 15:40