Modric vuole il Milan in Champions e poi l’addio al calcio: Tare pronto a correre ai ripari 

Luka Modric potrebbe non fare parte del Milan nella prossima stagione: secondo Sportmediaset, il fuoriclasse croato starebbe seriamente riflettendo sull’ipotesi del ritiro, un’eventualità per la quale il club rossonero non intende farsi trovare impreparato. Il d.s. Igli Tare ha in mente una soluzione per garantire a Massimiliano Allegri un centrocampo di alto livello in vista del ritorno in Champions League.

Milan, Modric pensa al ritiro

Luka Modric potrebbe essere arrivato al suo “last dance”, la sua ultima stagione da calciatore. A dare la notizia è stata Sportmediaset, secondo cui il fuoriclasse croato, che a settembre compirà 41 anni, starebbe seriamente riflettendo sull’opportunità del ritiro al termine del campionato. Al netto dei sogni di rimonta scudetto sull’Inter, alimentati dalla vittoria nel derby di domenica scorsa, l’obiettivo per cui Modric è arrivato in serie A – riportare il Milan in Champions League – è praticamente raggiunto. E proprio il ritorno in Europa della squadra rossonera rappresenterebbe una delle ragioni che spingerebbero il croato verso l’addio al calcio.

Champions e Mondiali prima di chiudere

La prossima annata il Milan vedrà incrementare notevolmente il numero di partite, il calendario si farà più fitto e a 41 anni Modric non si sentirebbe in grado di garantire il livello di performance offerto nel resto della sua carriera. Senza dimenticare che gli sono già arrivate diverse proposte come allenatore o dirigente. Il croato è tentato dal chiudere il suo strepitoso percorso da calciatore con un successo a livello di club e la partecipazione al suo quinto e ultimo Mondiale con l’amata maglia della Croazia.

La strategia di Tare

Il Milan attende la decisione di Modric: il club rossonero ha già comunicato al centrocampista la volontà di rinnovare il suo contratto da 3,5 milioni di euro per un altro anno, ma se il croato dovesse declinare l’offerta ha già un’idea sul suo sostituto. Impossibile trovare un giocatore del livello di Modric, ma Igli Tare vuole assicurare a Massimiliano Allegri un centrocampista di spessore, qualità tecnica e personalità in grado di guidare la mediana rossonera al posto del croato. L’obiettivo principale è Leon Goretzka, veterano in uscita dal Bayern Monaco a parametro zero su cui hanno posato gli occhi anche gli altri top team italiani: Inter, Juventus, Napoli. Se Modric dovesse decidere il suo destino nelle prossime settimane, il Milan avrebbe un vantaggio sulle concorrenti, che hanno bisogno di sfoltire il centrocampo prima di tuffarsi sul tedesco. Ma non è escluso che Tare possa accelerare per Goretzka anche se il croato prendesse tempo: averli entrambi, nell’anno del ritorno in Champions, non sarebbe di certo un fastidio per Allegri.