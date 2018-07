Modric: 'Noi campioni? Una favola'

Per molti è la vera favorita per la vittoria finale del Mondiale, successo che coronerebbe una delle edizioni con più sorprese ed eliminazioni eccellenti, prima e durante la fase finale. A poche ore dal quarto di finale contro la Russia, però, in casa Croazia si pensa ad un obiettivo alla volta e allora adesso l’obiettivo è eguagliare la generazione d’oro che nel 1998 entrò tra le prime quattro.

Poi, il resto sarà guadagnato e capitan Modric non può evitare di sognarsi alzare la Coppa…: "Vincere il Mondiale è quasi impensabile, sembra una favola per bambini. Sarebbe incredibile alzare la coppa da capitano. Questi quarti per noi sono comunque un grande risultato, significano tanto per me. Gioco in Nazionale dal 2008 e ho subito tante sconfitte sfortunate, soprattutto con Turchia e Portogallo. Stavolta ci meritavamo un po' di fortuna".

“La Russia corre tanto ed è ben organizzata, sarà uno spettacolo affrontarla” ha poi aggiunto il regista del Real Madrid parlando della sfida ai padroni di casa.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 20:35