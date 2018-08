Modric non si arrende, l'Inter torna a sperare

I sogni, in particolare quelli più belli, vanno inseguiti fino alla fine. Perché nella vita, e nel calciomercato in particolare, “non si sa mai”, e perché è sempre meglio non avere rimpianti. Per questo i dirigenti dell’Inter hanno deciso, anzi l’avevano già fatto da qualche giorno: l’inseguimento a Luka Modric andrà avanti fino a quando le speranze si saranno spente, o magari fino alle battute conclusive del mercato. Del resto ad anticiparlo era stato lo stesso Luciano Spalletti, che a margine della partita vinta contro l’Atletico Madrid si era detto pessimista circa l’arrivo del croato in nerazzurro, senza però chiudere la porta: “Se arriva saremmo fortissimi, ma non credo che arriverà” aveva detto il tecnico toscano, riprendendo le parole, più vaghe, ma ugualmente possibiliste, pronunciate dal ds Ausilio prima della gara del “Wanda Metropolitano”: “Adesso c’è la partita…”. Partita peraltro vinta, mentre in contemporanea a pochi chilometri Modric faceva il proprio debutto stagionale con il Real, nel Trofeo Bernabeu contro il Milan, mostrando la solita classe, ma ben pochi sorrisi. Tant’è, la speranza del popolo interista si rinnova, almeno fino alla sera di Ferragosto.

Ad anticiparlo è 'As', organo d’informazione vicino al Real Madrid, lo stesso che nello scorso weekend aveva dato per sicuro il rinnovo del centrocampista croato con i blancos. E invece, il nuovo redde rationem è fissato per la giornata del 16 agosto, all'indomani della disputa della Supercoppa Europea a Tallinn tra il Real e l’Atletico Madrid, gara per la quale Modric è stato regolarmente convocato. Il giorno successivo si svolgerà il sospirato e questa volta definitivo incontro tra Modric e la dirigenza del Real. Il giocatore ribadirà la volontà di cambiare aria e vivere una nuova sfida all’Inter, Perez dovrebbe rispondere con la proposta di un ricco rinnovo. Chi vincerà? 'As' resta ottimista, per il Real, aggiungendo che in caso di nuovo no alla cessione Modric si arrenderà. Solo a quel punto lo farà anche l’Inter…

SPORTAL.IT | 14-08-2018 20:30