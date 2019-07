Modric, Paolo Maldini fa chiarezza

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato anche di Luka Modric, fuoriclasse croato accostato alla società rossonera.

"Non lo abbiamo mai trattato – ha ammesso l’ex campione -: cerchiamo profili giovani e altri di esperienza, lo abbiamo già detto. Servono anche calciatori affermati, profili come quello di Modric sarebbero perfetti. Però, lo ripeto, non lo abbiamo mai trattato".

SPORTAL.IT | 19-07-2019 14:39