Modric pazzo di Inter: va al muro contro muro

Luka Modric vuole l'Inter a tutti i costi, ed è pronto ad andare al muro contro muro con il Real Madrid. L'incontro di mercoledì con il braccio destro del presidente dei blancos Florentino Perez, José Angel Sanchez, non è andato bene: il centrocampista croato ha dichiarato il suo desiderio di lasciare la società spagnola, il dirigente gli ha ribadito che per il club campione d'Europa è incedibile.

Ma Modric insiste: forte di un accordo verbale con Florentino, al quale aveva già annunciato il suo desiderio di cambiare aria dopo la finale di Champions, è pronto a far valere le sue ragioni nel fatidico incontro con il numero uno del Real, che però è stato nuovamente rinviato a venerdì.

Il miglior calciatore dei Mondiali e il suo entourage hanno promesso all'Inter che faranno un pressing ad oltranza nei confronti del Real per sbloccare la situazione, anche se non si arriverà a disertare gli allenamenti, mossa che potrebbe essere controproducente. Lo riporta calciomercato.com. Modric ripeterà a Florentino che ha bisogno di nuove motivazioni, e che ha già scelto il nerazzurro.

Perez, che ha già perso Cristiano Ronaldo e ceduto Kovacic, non vuole fare a meno di un'altra stella e per ora temporeggia: secondo i media spagnoli i blancos proporranno al giocatore un ingaggio superiore ai 10 milioni annuali offerti dai nerazzurri per quattro anni.

L'Inter resta alla finestra speranzosa: proprio venerdì i nerazzurri saranno a Madrid per l'amichevole contro l'Atletico: magari per allora se ne saprà di più.

Intanto sui social il Real ha postato un tweet che sa tanto di provocazione nei confronti dell'Inter e forse anche del giocatore: "Tornato. Luka Modric ha cominciato il suo precampionato!", è la frase, con l'emoticon del muscolo, a corredo del video con le immagini del primo allenamento di Modric.

SPORTAL.IT | 09-08-2018 08:50