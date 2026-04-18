Milan, Modric rinnova solo a tre condizioni: ecco cosa chiede

Modric è in scadenza al 30 giugno, il suo futuro al Milan è tutto da scrivere ed è legato al soddisfacimento di tre condizioni: Champions, Allegri e mercato per vincere

Luka Modric a parametro zero è stato il fiore all’occhiello dell’ultima sessione di mercato estiva del Milan, ma il suo contratto scade il 30 giugno: rinnoverà? Il croato, secondo indiscrezioni, rimarrebbe in rossonero solo a tre condizioni. Cosa chiede.

Modric in scadenza, resta al Milan?

Con 28 trofei vinti in carriera e 40 anni (41 il 9 settembre) nelle gambe, Luka Modric ha dimostrato di essere ancora in grado di giocare ad alti livelli. La scommessa estiva del Milan – ovviamente per l’età e per i dubbi sulla tenuta fisica del croato, non certo per la qualità del croato – è stata vinta: l’ex Real Madrid ha messo assieme 30 partite su 32 partendo titolare nel centrocampo di Allegri, inoltre per la 13esima volta di fila è stato nominato calciatore croato dell’anno. A Madrid, si dice, si sono amaramente pentiti di averlo lasciato andare.

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Ma il suo contratto scade il 30 giugno e, ad oggi, il futuro in rossonero è decisamente tutto da scrivere. Nonostante la carta d’identità non sia quella di un ragazzino, Modric ha ancora mercato. In Arabia Saudita farebbero carte false per strapparlo al Milan, ma il croato ha già declinato la proposta la scorsa estate e farà lo stesso tra qualche mese, prima del Mondiale negli USA, in Messico e in Canada, deadline fissata dal calciatore, dal suo agente e dal Milan.

Modric e la Champions League

Modric vorrebbe restare, allungando di un altro anno il contratto con il Milan e la sua carriera da calciatore, ma prima di firmare dovrà vedere soddisfatte tre condizioni, come riportato da Sky. La prima è ovviamente legata alla qualificazione in Champions League: lo stallo sul rinnovo è principalmente dovuto a questo.

La scorsa estate, Modric è arrivato al Milan con l’obiettivo di vincere lo scudetto (obiettivo praticamente sfumato prima del tempo) o, in seconda battuta, di qualificarsi alla prossima Champions League. Dovesse mancare il Milan anche questo traguardo le possibilità di rinnovo diventerebbero minime, quasi nulle.

Modric e la conferma di Allegri

La seconda condizione è legata alla riconferma in panchina di Max Allegri. Il rapporto tra i due è splendido, il tecnico livornese gli ha affidato la regia del centrocampo rossonero puntando sul suo talento e sulla sua esperienza. Modric non vorrebbe interrompere l’equilibrio che si è creato dentro e fuori dal campo. Le voci su un possibile coinvolgimento di Allegri in Nazionale, hanno fatto drizzare le antenne del croato, che vuole aspettare prima del nero su bianco.

Modric e un mercato per vincere

Infine, Modric chiede un mercato importante, l’arrivo di calciatori di livello per puntare a vincere il campionato e fare bene in Europa. A 41 anni sente di essere giunto a fine carriera e vorrebbe mettere in bacheca qualche altro trofeo, magari arrivando a cifra tonda (30).

Le garanzie soprattutto economiche potrebbero arrivare solo in caso di qualificazione in Champions League. Un altro anno senza l’Europa dei grandi farebbe saltare il banco e spingerebbe Modric lontano da Milano e dall’Italia, che perderebbe, così, forse l’unico vero campione a disposizione.