Modric-Ronaldo, la sfida si rinnova

Dopo la passerella del 30 agosto a Montecarlo, quando la Uefa ha consegnato i premi relativi alla scorsa stagione a margine del sorteggio della fase a gironi di Champions League, il 24 settembre toccherà alla Fifa eleggere i “Best of” dell’ultima annata calcistica.

La cerimonia dei “The Best Fifa Football Awards 2018” si svolgerà a Londra, ma intanto sono state svelate le nominations delle varie categorie. Il duello tra Cristiano Ronaldo e Luka Modric, che ha infiammato il pomeriggio di Montecarlo a causa della decisione dello juventino di non presentarsi alla cerimonia per protesta contro l’assegnazione all’ex compagno del titolo di miglior giocatore in assoluto della Champions 2018, è destinato a riproporsi, visto che i due fanno parte del terzetto che si giocherà il titolo di miglior calciatore dell’anno: con loro, proprio come per l’Uefa, ci sarà Mohamed Salah.



SPORTAL.IT | 03-09-2018 18:30