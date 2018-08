Modric salva l'Inter e fa infuriare il Real Madrid

Luka Modric non è approdato nell'Inter come voleva, ma è riuscito in ogni caso a segnare "un gol" per i nerazzurri. Secondo quanto riporta il giornale spagnolo "Don Balon", il centrocampista croato avrebbe infatti negato, davanti alla Fifa, di essere stato contattato dall'Inter. Una confessione che avrebbe fatto cadere di fatto la denuncia del Real Madrid ai danni dei nerazzurri, e fatto infuriare il presidente dei blancos Florentino Perez, che pochi giorni fa aveva accusato il Biscione di "contatti irregolari" con la sua stella. Una vera e propria rivincita per il migliore giocatore dei Mondiali, ancora scottato dal fatto di essere stato trattenuto controvoglia a Madrid.

"Con estrema sorpresa del presidente – ha scritto Don Balon -, Modric avrebbe confessato che non sarebbe stata l’Inter a cercarlo per ingaggiarlo, dal momento che i nerazzurri erano pienamente consapevoli di non poter presentare un’offerta al Real per acquistare il giocatore, il cui prezzo sarebbe stato ben oltre i 150 milioni di euro. Modric, al contrario, avrebbe ammesso di essere stato lui a mettersi in contatto con l’Inter, squadra per cui sognava di giocare fin dall’infanzia, e in cui militano tre suoi compatrioti. Il croato si sarebbe detto disponibile a forzare la sua uscita dal Real. Tutto inutile dopo la proposta di rinnovo del club blanco".

Le parole di Modric hanno scagionato così l'Inter: sarebbero stati i suoi agenti a contattare i i nerazzurri per un suo eventuale ingaggio. Nessuna violazione all'articolo 18 quindi.

Sulla vicenda Modric si era espresso sabato il tecnico della Beneamata Luciano Spalletti: "Modric non è nella nostra lista dei convocati. Posso parlare solo dei giocatori dell'Inter". Contro il Sassuolo è in dubbio Skriniar: "È da valutare, abbiamo preferito lasciarlo fuori in questi giorni perché bisogna fare attenzione. Joao Mario? Non è stato convocato per affaticamento muscolare. È un infortunio vero, non è fuori rosa come qualcuno ha scritto. Quest'anno mi aspetto molto da Brozovic e Vecino, possono fare meglio".

SPORTAL.IT | 19-08-2018 15:30