Moenchengladbach: notte agitata per l'Inter svegliata dai tifosi tedeschi

Non inizia proprio nel migliore dei modi l’avventura in terra teutonica per l’Inter di Antonio Conte. Questa notte intorno alle 4.00 infatti tutto lo staff e i giocatori si sono svegliati a causa di assordanti rumori causati dallo scoppio di fuochi d’artifico e petardi.

Vigilia sicuramente agitata che non agevola l’approccio alla gara di questa sera dove i neroazzurri dovranno essere al 100% per tentare l’impresa. Scherzetto non certo piacevole quello dei tifosi del Borussia che hanno ottenuto quello che volevano. Lukaku e compagni non hanno sicuramente gradito il fuoriprogramma.

OMNISPORT | 01-12-2020 11:57