Moggi invoca la tribuna per Icardi

Luciano Moggi ha in mente una cura drastica per Mauro Icardi, che negli ultimi tempi sta faticando a trovare la via del gol e che è in piena fase di discussione per il rinnovo del contratto che lo lega all’Inter. "Lo lascerei in tribuna per farlo ritornare umile" taglia corto, dalle colonne di Libero, l’ex direttore generale della Juventus.

"Se nessuno ha ancora capito il perché la squadra nerazzurra segna molto poco, lo spieghiamo noi – aggiunge Moggi -: perché finalizza tutto su Icardi. E allora, ma è un nostro modesto parere, sarebbe necessario uno spostamento: Mauro in tribuna e Lautaro al suo posto. Solo così si può far tornare con i piedi per terra l’argentino". Lautaro Martinez, a Parma, è stato decisivo: sua la rete che ha consentito ai nerazzurri di stendere gli emiliani e di conquistare 3 punti fondamentali nella corsa verso la prossima Champions League.

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici in una intervista alla Gazzetta dello Sport, rivelando le strategie di mercato bianconere ha raccontato un retroscena di mercato relativo alla scorsa estate e al colpo Cristiano Ronaldo. CR7 è arrivato come alternativa a Mauro Icardi.

"Facciamo una riunione, era inizio giugno. Buffon andava via, avevamo vinto sette scudetti di fila, la Champions l’avevamo persa malamente: dovevamo fare qualcosa per motivare i giocatori. Ci vediamo con Andrea, con Pavel, e conveniamo che bisogna dare una scossa a tutto l’ambiente. Provo a dire che per far crescere tutto il club e dare uno shock positivo, un’idea l’avrei… 'È tutta da valutare, non mettetevi a ridere e non mi buttate fuori dall’ufficio. Ci sono due modi per motivare la squadra: uno non si può dire e l’altro è quello di comprare Cristiano Ronaldo'. Il primo era comprare Icardi e scatenare un casino incredibile… Ma, come è ovvio, non era questo il mio obiettivo reale".

SPORTAL.IT | 12-02-2019 16:10