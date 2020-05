Moggi spaventa la Juve: E' svantaggiata, visto in Bundesliga?

Che campionato troveremo tra tre settimane quando si riprenderà a giocare? L’interrogativo è di difficile soluzione: sicuramente la lunga inattività peserà sulle condizioni atletiche di tutte le squadre, facile aspettarsi partite a ritmi più bassi e valori alterati dopo quasi tre mesi di stop. Si riprende con la Juve prima davanti alla Lazio, con squadre come l’Inter che devono recuperare una gara in più e con tante incertezze. C’è però anche un’altra incognita che pesa sui club, ovvero l’adattamento a un calcio completamente a porte chiuse e senza tifosi.

In Germania il fattore campo è stato azzerato

E’ Luciano Moggi, ospite di 7Gold nel programma condotto da Walter De Maggio, a insinuare un dubbio pesante partendo dall’esempio della Germania.

Dopo tre giornate di Bundesliga post lockdown, tra partite a porte chiuse, stadi vuoti e varie precauzioni per convinvere con la pandemia, sembra che il fattore casa non conti più. Anzi, giocare a porte chiuse, sembrerebbe quasi un vantaggio per la formazione ospite. Gli stadi senza tifosi stanno avendo un impatto decisivo sulle squadre che giocano in casa, che non giovano più del supporto del proprio pubblico (i fan di cartone non aiutano) perdendo il vantaggio principale del fattore campo. Si sono poi anche registrati tanti infortuni.

Moggi spaventa la Juventus

Moggi dice: “Avete visto in Germania? Il fattore campo non incide più e secondo me chi più di altri potrebbe pagare questo handicap è la Juventus, che ha i suoi tifosi praticamente in campo. Attenzione a questo particolare”.

L’ex dg bianconero poi aggiunge: “Ci attende un campionato anomalo. Per questo sono convinto che può succedere di tutto, attualmente non c’è una squadra favorita per la vittoria”.

Per Moggi la Juve ha più chances in Europa

“Un vantaggio per la Juve potrebbe esserci in Champions, le tedesche hanno cominciato prima ed arriveranno più stanche ad agosto, avete visto che fatica che stanno facendo in campo? Bisognerà vedere le inglesi come reagiranno”.

Sui social i tifosi credono ancora alla Juve

Sul web i fan bianconeri però non sembrano troppo preoccupati: “Sono convinto che la Juve sia più forte di ogni ostacolo.. pandemia compresa” anche: “Certamente stiamo vivendo un momento storico particolare, però alla fine siamo tutti sulla stessa barca e i valori in campo alla fine rimarranno immutati. Sono convinto che siano ancora i più forti e lo mostreremo sul campo. E poi abbiamo Ronaldo..”.

C’è chi ipotizza: “Non appena la Lazio sarà prima…. Faranno uscire casi di virus ovunque per cristallizzare la classifica… Quanto vuole scommettere direttore?” o anche: “Direttore scommette che Lotito non ne gioca una di pomeriggio???”.

SPORTEVAI | 30-05-2020 09:26