Moglie Conte smentisce tutto via social, la replica dei tifosi

La notizia riportata dal Corriere della Sera ha sconvolto tutto. Minacce con proiettile a Conte, tecnico dell’Inter. Addirittura la procura avrebbe già messo sotto osservazione l’ex commissario tecnico della nazionale italiana. A tutto questo però è arrivata una clamorosa smentita, fatta da Elisabetta Muscarello, ovvero la moglie di Conte, che sul proprio profilo di Facebook ha pubblicato un post sorprendente.

Una bufala – Nel post pubblicato dalla Muscarello si legge: “Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione … per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare MAI alle conseguenze”. Qualcuno ha sostenuto che potesse essere una smentita di facciata, ma ciò che è sicuro è che la faccenda diventa sempre più ingarbugliata.

Web preso d’assalto – Ovviamente non mancano commenti sdegnati alla cosa, solidali a conte e alla moglie. In rete si legge “Sembra che la notizia del proiettile recapitato ad Antonio Conte sia una bufala. Per fortuna. Ma nel frattempo sono già partiti insulti e tweet di ogni tipo per una notizia neanche confermata. Sempre più senza parole” e “Ma è vera o no sta notizia? e’una bufala? o hanno anche clonato il profilo della moglie? Ma che razza di giornalismo è dare queste notizie. Io non ci sto capendo più niente”.

Si attende il tecnico – A questo punto è lecito attendersi una dichiarazione direttamente dall’allenatore nerazzurro, protagonista di una vicenda comunque a tinte fosche e della quale probabilmente si parlerà molto anche nei prossimi giorni.

SPORTEVAI | 16-11-2019 12:17