Moglie De Bruyne: "Non vediamo l'ora di tornare in Belgio, quanti pianti alla notizia di dover andare a Napoli"

La signora Michele Lacroix non vuole più che i suoi figli cambino città e abitudini, lasciare il Manchester è stato uno choc per tutta la famiglia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

“Se avessi studiato medicina allora, come avevo programmato, forse ora non staremmo più insieme”. Michèle Lacroix vive attualmente a Napoli con il suo grande amore Kevin De Bruyne e i loro tre figli, un cambiamento che ha avuto un impatto emotivo sulla famiglia. Ora è tornata la pace, ma a Napoli non è sempre stato facile per la signora De Bruyne che guarda anche al futuro e a cosa succederà dopo la carriera calcistica del marito. La sua intervista.

La famiglia De Bruyne è molto unita

Intervistata dal portale belga HLN miss De Bruyne, influencer e blogger assai nota in patria, rivela di di voler tornare in Belgio il prima possibile per stabilizzare la vita familiare. Michèle Lacroix condivide la sua vita con Kevin De Bruyne da quando aveva 16 anni. Dopo Genk e Manchester, la coppia si è stabilita a Napoli con i loro tre figli, Mason, Rome e Suri. L’addio al Manchester City è stato però difficile per la famiglia. Quando Kevin De Bruyne le comunicò che non avrebbe continuato con il club inglese, Michèle Lacroix era su un aereo diretto a Dubai.

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L’addio a Manchester uno choc

“Era in lacrime in ufficio, i miei figli non volevano andarsene. Ho pianto per tutto il volo”, racconta. Anche dirlo ai bambini è stato difficile. “Sono stati, senza esagerare, tre mesi incredibilmente duri. Hanno pianto tutti moltissimo”. I tre bambini, nati a Manchester, hanno dovuto lasciare la loro scuola, i loro amici e le loro abitudini. Da allora si sono gradualmente adattati alla vita in Italia.

La popolarità di Kevin De Bruyne, tuttavia, rende la sua vita quotidiana a Napoli piuttosto insolita. Il nazionale belga difficilmente riesce a passeggiare per la città o a fare la spesa in tranquillità. “I napoletani vivono per il calcio. Quindi Kevin conduce una vita molto protetta a Napoli“, spiega sua moglie, il cui desiderio sembra chiaro: tornare in Belgio, più precisamente nel Limburgo, dove la coppia ha le sue radici.

Il futuro di De Bruyne

“Più passa il tempo, più ci convinciamo che vivremo qui in Belgio. Prima arriviamo, meglio è“, dice. Questo desiderio è legato principalmente ai loro figli. La coppia vorrebbe evitare di costringerli a trasferirsi di nuovo quando Mason inizierà la scuola secondaria. “Ad un certo punto, il calcio non è più la priorità. Hai raggiunto tutto, hai fatto tutto. Perché sconvolgere di nuovo la vita dei tuoi figli?”

Sul futuro del trequartista la moglie pensa che potrebbe iniziare prendendosi un periodo di pausa, godendosi il tempo libero, giocando a golf e dando al suo corpo il tempo di recuperare: “Probabilmente farà qualcosa nel mondo del calcio in seguito, qualunque cosa sia”.