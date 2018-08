Moglie incinta, Driussi rifiuta la Sampdoria

Niente Sampdoria per Sebastian Driussi. Il bomber dello Zenit era vicinissimo ai doriani dopo l'accordo con il club russo sulla base di 20 milioni di euro, ma l'affare è saltato per il no del giocatore.

La punta argentina ha deciso di restare in Russia per stare vicino alla moglie incinta: a San Pietroburgo la coppia si trova benissimo e il giocatore ha preferito evitare possibili traumi alla consorte in caso di un trasferimento in Italia. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 09:30