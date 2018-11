Moise Kean attende gennaio

Moise Kean è pronto a lasciare la Juve a gennaio.

L’attaccante bianconero vuole giocare con più continuità ed è per questo che Fabio Paratici, direttore sportivo del club piemontese, cercherà di cederlo in prestito ad un’altra squadra.

Non mancano le pretendenti per Kean: in Italia ci sono Parma, Empoli e Bologna, mentre all’estero è seguito soprattutto da Marsiglia, PSV Eindhoven e dal Galatasaray che, secondo il quotidiano turco Fanatik, sarebbe pronto a presentare un’offerta ai bianconeri già nelle prossime settimane. La Juve ci pensa e, intanto, valuta le proposte.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 15:40