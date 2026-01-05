Moki De Gennaro come Diego Maradona: la miglior pallavolista del 2025 celebrata a Conegliano, gioia e lacrime

Festa grande al PalaVerde per il libero "È anche merito delle compagne se ho ottenuto questo riconoscimento inaspettato". Spopola il coro che riecheggia quello per il Pibe de Oro.

Miglior giocatrice del 2025. Moki De Gennaro ha festeggiato al PalaVerde, prima di Conegliano-Novara, l’ultimo trofeo vinto nel corso di una carriera che definire straordinaria è riduttivo. Per una volta è stata portata in trionfo lei, che è sempre la prima a sacrificarsi per la squadra. Un libero – si sa – corre, suda, difende e si butta a terra per consentire alle altre di firmare i punti decisivi, di prendersi le copertine, di essere indicate come determinanti. Moki è stata giudicata migliore pur senza mettere palloni a terra: come se il Pallone d’Oro nel calcio fosse stato assegnato a un portiere.

Volley, lacrime di commozione al Palaverde per Moki

Una standing ovation ha preceduto l’ultimo match di campionato delle Pantere, guidate in panchina dal marito Daniele Santarelli. E Moki se l’è meritata tutta, come si è meritata il coro di stampo maradoniano che il pubblico, ancora una volta, le ha dedicato dagli spalti: per una campana come lei, tifosa del Napoli, una soddisfazione ancora maggiore. Poi la parola se l’è presa il campo. E ancora una volta Moki l’ha spuntata insieme alle sue compagne. Tre a uno su Novara nel match che ha rilanciato Conegliano in campionato dopo lo smacco del 3-1 subito a Milano da Paola Egonu e dalle sue compagne.

De Gennaro, il miglior libero della pallavolo mondiale

A fine gara il libero di Piano di Sorrento, 39 anni il prossimo 8 gennaio, non ha nascosto di aver vissuto grandi emozioni in una serata che ricorderà per sempre. “È un premio che non mi aspettavo, per questo sono ancora più felice di averlo ricevuto“, la confessione nella sala stampa del Palaverde dopo l’ennesima vittoria di Conegliano. “Per un libero non è facile ottenere certi riconoscimenti, è un ruolo meno visibile rispetto alle attaccanti. Lo considero un premio condiviso con tutte le mie compagne, sia di Conegliano sia della Nazionale azzurra. Se un libero riesce ad arrivare così in alto è anche grazie alla squadra“.

“Ho visto De Gennaro”, il coro dei tifosi per Monica

Un feeling speciale, quello tra De Gennaro e i tifosi gialloblu. Un legame di vecchia data tra Moki e quella che ormai è diventata la sua seconda casa, certificato dai cori osannanti dei tifosi della Gioventù Gialloblu. “Il coro di stampo maradoniano? Si tratta di qualcosa di unico, di un legame speciale tra me e i tifosi“, la rivelazione di De Gennaro. “È già da un po’ che va avanti ed è perfetto per descrivere il rapporto che abbiamo costruito in questi anni”. Fortissimo è anche l‘amore tra il libero e la Nazionale, un rapporto che si è chiuso definitivamente dopo il trionfo agli ultimi Mondiali. “Ma sarò la prima tifosa”, la promessa della miglior giocatrice di volley in circolazione.