Mokulu, occasione per tanti

I problemi dell'Avellino – a meno di clamorosi colpi di scena provenienti dal Tar – possono trasformare la società irpina in un autentico supermarket, con tutti i calciatori liberi di trovarsi una nuova sistemazione a costo zero.

Un nome molto caldo nelle ultime ore – e sembra quasi una battuta viste le temperature di questi giorni – è quello di Benjamin Mokulu, attaccante belga-congolese, che nell'ultima stagione è stato in prestito alla Cremonese per poi tornare alla base.

Ascoli, Brescia e le due neopromosse in cadetteria Lecce e Livorno si sarebbero già fatte avanti, ma non è da escludere qualche inserimento a sorpresa per il calciatore classe 1989.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 03-08-2018 18:20