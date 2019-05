Molano messo fuori dal Giro d'Italia

A seguito dello stretto e sofisticato sistema di controllo interno al team, la UAE Team Emirates ha comunicato che sono stati riscontrati dei valori fisiologici apparentemente anomali del corridore Juan Sebastian Molano.



"Seguendo la policy del Team, e a favore della tutela della salute dell’atleta stesso, il colombiano verrà sospeso dall’attività agonistica per approfonditi accertamenti in collaborazione con l’UCI, da effettuare nelle prossime settimane con lo scopo di chiarire gli inusuali dati.



A tutela della privacy non verranno rilasciati ulteriori informazioni in merito fino alla fine degli esami in questione" si legge nella nota diramata martedì.



SPORTAL.IT | 14-05-2019 16:21