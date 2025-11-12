Mondiali, Moldavia-Italia: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Penultimo atto delle qualificazioni al torneo iridato: gli Azzurri sfidano la formazione di Popescu, fanalino di coda del Gruppo I. Tutte le info

La Nazionale torna in campo per gli ultimi due impegni, validi per le qualificazioni al Mondiale 2026. La formazione di Gattuso, seconda nel Gruppo I con 15 punti, affronta la Moldavia, fanalino di coda con un solo punto all’attivo, con l’obiettivo di alimentare le residue speranze di primo posto, al momento occupato dalla Norvegia di Haaland.

Le possibilità di sorpasso restano minime, ma gli Azzurri vogliono comunque giocarsi tutte le carte a disposizione per evitare il passaggio dai playoff, scenario che appare ormai il più probabile. Il distacco dalla capolista è infatti di tre punti, con lo scontro diretto decisivo in programma domenica a Milano. A complicare la rincorsa c’è la differenza reti, che sorride nettamente ai norvegesi: +26 per la squadra di Haaland contro il +10 dell’Italia.

Dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Moldavia-Italia, valida per la penultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026, è in programma giovedì 13 novembre con calcio d’inizio alle 20:45. Come di consueto per le gare della Nazionale, l’incontro sarà trasmesso in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce lo streaming, la sfida della squadra guidata da Gattuso sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay.

Partita: Moldavia-Italia

Data: 13 novembre 2025

Orario: 20:45

Stadio: Stadionul Zimbru, Chisinau

Diretta tv e streaming: Rai 1, RaiPlay

Le probabili formazioni

La Moldavia di Popescu si presenta con il 3-5-2. Kozhukhar difenderà i pali, protetto dal terzetto difensivo formato da Craciun, Baboglo e Gherasimencov. Sulle corsie agiranno Forov e Reabciuk, mentre in mezzo spazio a Bodisteanu, Rata e Bogaciuc. In avanti, la coppia Perciun-Postolachi.

MOLDAVIA (3-5-2): Kozhukhar; Craciun, Baboglo, Gherasimencov; Forov, Bodisteanu, Rata, Bogaciuc, Reabciuk; Perciun, Postolachi. Ct. Popescu.

Gattuso, per la trasferta di Chisinau, dovrà fare a meno di Barella, fermato per squalifica. Il commissario tecnico azzurro valuta l’ipotesi di un 4-4-2, con Donnarumma a difendere la porta e la coppia Mancini-Gabbia al centro della retroguardia, completata da Bellanova e Cambiaso sulle corsie. In mezzo al campo spazio a Ricci e Tonali, con Orsolini e Zaccagni pronti ad agire sugli esterni. Davanti, la coppia d’attacco composta da Retegui e Pio Esposito.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct. Gattuso.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Moldavia e Italia, in programma giovedì 13 novembre 2025, sarà l’ucraino Mykola Balakin. Ad assisterlo lungo le linee ci saranno i connazionali Oleksandr Berkut e Volodymir Vysotsky, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Klym Zabroda. Anche la sala VAR sarà interamente ucraina, con Denys Shurman al VAR e Dymtro Panchyshyn come assistente VAR.