Moldavia-Italia, Pio Esposito titolare? L'infortunio di Raspadori stuzzica Gattuso: ballottaggio con Scamacca

Giovedì impegno in Moldavia per gli azzurri, che intanto perdono un altro pezzo in attacco: problemi per Raspadori. Gattuso pensa a Pio Esposito titolare, l'alternativa è Scamacca.

Ancora problemi in attacco per l’Italia di Gattuso, che ha perso prima Kean alla vigilia di Genoa-Fiorentina e poi ha incassato lo stop di Raspadori, uscito malconcio dall’allenamento di ieri a Coverciano. L’ex Napoli rischia il forfait e Gattuso rilancia: Pio Esposito con Scamacca contro la Moldavia?

Raspadori si ferma, problema a un gluteo

Prima Kean, ora Raspadori. L’attacco azzurro perde pezzi mentre si avvicina il confronto in Moldavia, che anticipa di tre giorni l’atto conclusivo della fase di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Norvegia al “Meazza”.

Risolta l’assenza di Kean, out per un infortunio alla tibia sinistra, con la convocazione di Cambiaghi, Gennaro Gattuso ha dovuto incassare anche il problema al gluteo destro, che non ha consentito a Raspadori di portare avanti l’allenamento di ieri a Coverciano: l’ex Napoli ha abbandonato il campo zoppicando, senza farvi più ritorno.

Pazza idea Gattuso, attacco rinnovato

A questo punto l’Italia si ritrova senza due titolari contro la Moldavia e, soprattutto, contro la Norvegia. Per fortuna a Gattuso le alternative non mancano e gli consentono di schierare il 3-5-2, così come il tridente facendo leva sui buoni momenti di forma dei vari Esposito, Cambiaghi e Zaccagni, nonché sulla forza fisica e il senso del gol di Retegui, che almeno contro la Moldavia potrebbe restare a riposo.

Nelle intenzioni del ct, infatti, pare esserci Pio Esposito titolare in attacco. Il golden boy dell’Inter ha scalato le gerarchie all’Inter e in Nazionale, gode della fiducia di Gattuso che in lui vede il sostituto ideale di Kean e il compagno giusto per Retegui, inamovibile sia contro la Moldavia che contro la Norvegia.

Italia, la formazione anti-Moldavia

Si prevede, dunque, una chance dal primo minuto per l’attaccante nerazzurro, ma attenzione all’alternativa, quel Gianluca Scamacca che spera di riprendere confidenza con l’azzurro dopo l’infortunio subito a settembre, che gli ha tolto la Nazionale nelle prime uscite di Gattuso commissario tecnico. Le sue condizioni fisiche, però, vanno monitorate. Esposito parte titolare, per Scamacca si prevede un impiego part-time.

Nel 3-5-2 di partenza spazio a Donnarumma tra i pali, in difesa rientra Bastoni che completerà il reparto con Di Lorenzo e uno tra Mancini e Calafiori (il romanista è favorito). A centrocampo out Barella per squalifica, scalpita Frattesi, con Locatelli e probabilmente Tonali (è diffidato), mentre sulle corsie esterne agiranno Politano e Dimarco. In attacco, come detto, Esposito o Scamacca con Retegui.