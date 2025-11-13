Virgilio Sport
Moldova-Italia, le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso su Raspadori, Scamacca e Donnarumma

Il ct punta sull'inedito tandem offensivo: Vicario in porta, Orsolini e Zaccagni esterni, Cristante al fianco di Tonali in mezzo

Redazione

Concentrazione e senso di appartenenza: sono le parole d’ordine dettate da Gennaro Gattuso in vista delle ultime due sfide di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia.

Italia, il Mondiale che manca dal 2014

L’esito è purtroppo già scritto al 99%, come nelle due precedenti edizioni (finite male) l’Italia dovrà affidarsi agli spareggi per sperare di tornare a disputare la rassegna iridata. Cosa che non succede dal 2014 in Brasile: in pratica, una intera generazione di giovani italiani non ha mai visto gli azzurri giocare un Mondiale. “Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia ai Mondiali – ha detto Orsolini – abbiamo un dovere morale verso noi stessi e verso chi ci guarda”. Orsolini sarà titolare sulla destra (con Zaccagni a sinistra) nel 442 con cui gli azzurri scenderanno in campo a Chisinau. Il ct, come preannunciato, darà spazio a parecchi giocatori poco impiegati nelle precedenti partite.

Le scelte di Gattuso

A Coverciano è stata infatti a lungo provata la coppia d’attacco Scamacca-Raspadori che Gattuso, in conferenza stampa, ha confermato essere il tandem che partirà titolare contro la Moldova. A centrocampo Cristante sostituirà Barella (squalificato) al fianco di Tonali (che è diffidato e salterà la Norvegia per evitare una squalifica in vista dei playoff).

Vicario tra i pali

In difesa probabile chance per Bellanova (con Cambiaso a sinistra) e per Buongiorno, che dopo due mancate convocazioni per problemi fisici può finalmente fare il suo esordio nella gestione Gattuso. In porta ci sarà Vicario, turno di riposo per Donnarumma. Inedito 4-4-2 dunque per Gattuso, che schiererà i diffidati Cambiaso, Tonali e (probabilmente a gara in corso) Frattesi: se dovessero prendere un giallo salterebbero la Norvegia ma non lo spareggio.

Moldova-Italia, le formazioni ufficiali

Moldova (5-3-2): Kozhukhar; Stefan, Craciun, Dumbrăvanu; Revenco, Perciun, Rata, Ionita, Reabciuk; Nicolaescu, Postolachi. CT Popescu
A disposizione Timbur, Avram, Cucos, Bitca, Bodisteanu, Damascan, Caimacov, Fratea, Bors, Forov, Bogaciuc, Platica

Italia (4-4-2): Vicario, Bellanova, Buongiorno, Mancini, Cambiaso, Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni, Raspadori, Scamacca. C.T. Gattuso.
A disposizione Donnarumma, Carnesecchi, Dimarco, Locatelli, Ricci, Politano, Retegui, Gabbia, Frattesi, Esposito, Bastoni, Di Lorenzo

