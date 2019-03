Molinari ignorato in Italia, eroe in America: pazzesca rimonta

Francesco Molinari conquista anche l'America. Dopo un 2018 da favola con i trionfi al British Open e alla Ryder Cup, il golfista torinesesbalordisce anche negli Stati Uniti conquistando l'Arnold Palmer Invitational, dove giocavano 6 dei primi 10 del ranking mondiale al termine di una rimonta incredibile.

Chicco, diciassettesimo dopo i primi giri completati in 69, 70 e 73 colpi, è riuscito nell'impresa di rimontare fino al primo posto nelle ultime diciotto buche. Una serie di birdie gli hanno permesso di agganciare l'inglese Matthew Fitzpatrick, poi battuto nel finale grazie a un colpo da tredici metri e mezzo che ha scatenato la standing ovation del pubblico.

Staccati di due colpi Fitzpatrick, secondo, di tre il coreano Sungjae Im, lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e l’altro inglese Tommy Fleetwood, amico e compagno di Ryder Cup dell’italiano.

"Non ci posso credere, davvero. Vincere qui è davvero speciale. Sono orgoglioso – ha detto dopo l'impresa -. Mai avrei pensato di scendere in campo e fare un giro come questo". Quasi ignorato in Italia, Molinari sta diventando uno dei volti del Belpaese più conosciuti all'estero, tanto che l'anno scorso è stato premiato dalla Bbc come atleta dell'anno. "Vincere qui, a casa di "Arnie", è speciale. Bello anche che mi abbiano visto a casa mia moglie e i miei figli".

"Non ci son state particolari strategie o piani di gioco. Sabato mi sono reso conto che i green sarebbero diventati duri e veloci e che ci sarebbe voluto un putter caldo come quello che ho avuto io oggi. Ieri avevo accusato delle difficoltà, ma ero comunque riuscito a darmi delle opportunità. Non ero rimasto troppo indietro, ma mai avrei pensato di poter effettuare un giro simile. No, non sono in grado di indicare qualche parte del mio gioco che mi dia la possibilità di poter ottenere score così bassi. Credo sia solo il frutto del gran lavoro fatto in inverno, sia sull’aspetto tecnico, che su quello mentale".

SPORTAL.IT | 11-03-2019 14:40