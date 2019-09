Momblano conta i gol della Juve: Ecco da chi devono arrivare

Finora ne ha segnati 5 (4 solo col Napoli) e sono valsi sei punti ma quanti gol deve segnare quest’anno la Juventus per mantenersi al vertice in campionato e fare passi avanti in Champions? L’obiettivo è quota-100 ma se da un lato si legge di un Sarri che avrebbe rassicurato Cr7 (“con me farai 40 gol”), dall’altro bisogna chiedersi chi oltre al portoghese deve portare un bottino di reti significativo.

LA SOMMA – Da qui parte Luca Momblano per analizzare la questione. Il giornalista esperto del mondo bianconero non si chiede su Sportmediaset quanti ne farà Ronaldo (ne segnerà 25? 32? 35?) ma chi nella Juve farà altrettanti gol, o anche soltanto cinque in meno. Quindi dito puntato su Gonzalo Higuain, in attacco, visto che al momento sembra aver scalzato gli altri nelle gerarchie di Sarri.

L’INCOGNITA – Momblano ragiona sulle cifre e sostiene che il pacchetto arretrato vale 9 gol in stagione – 2 dei quali giunti addirittura prematuri, leggasi Chiellini e Danilo – “e se saranno una dozzina di sarà da leccarsi le dita”, e avanza qualche dubbio sul centrocampo “ne abbiamo bisogno 8 da Pjanic e 8 da tutti gli altri messi insieme per poter ragionare; fuori da questa categoria ho tenuto Douglas, Bernardeschi e Ramsey perché mezzepunte, 20 in tre diteci dove mettere la firma”. L’ultima incognita si chiama Dybala e la sua conclusione è che se Paulo segnasse anche solo due gol, due striminziti gol, la Juve può sfondare quota 100.

SPORTEVAI | 09-09-2019 09:39