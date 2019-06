Momblano e i dubbi degli juventini: Abbonarsi o no?

Un gioiello che fa invidia a tutti o una cattedrale che rischia di svuotarsi? L’Allianz Stadium è da sempre, da quando è stato reso operativo e funzionale, una risorsa importantissima per la Juventus. Lo stadio di proprietà è uno dei motivi che consentono alla Vecchia Signora di partire sempre avvantaggiata rispetto alle rivali ma mai come lo scorso anno non sempre è stato riempito come ci si aspettava. E’ la riflessione che fa Luca Momblano che gira ora l’interrogativo per la prossima stagione: abbonarsi o no?

IL CALO – Il giornalista esperto del mondo Juve sul sito di Sportmediaset rivela che nella stagione appena conclusa i sold-out si contano con una sola mano, eppure c’era già Cristiano Ronaldo. I prezzi, l’attenzione unicamente per la Champions, il clima antagonista della Curva che più di una volta ha scioperato per protestare contro Andrea Agnelli e infine quella polemica (un po’ stucchevole) sul gioco poco esaltante di Allegri hanno inciso su un calo delle presenze.

L’INVITO – Per Momblano lo Stadium oggi è un castello svuotato dell’aria magica e l’incertezza sul mercato e sul nome del tecnico non stanno invogliando i tifosi ad abbonarsi. Da qui l’invito esplicito: “Quindi, caro il mio vicino di casa, abbonarsi o non abbonarsi? Io ti rispondo così: un atto di fede vale più di ogni pregiudizio, resta a casa con la famiglia soltanto il giorno in cui ti sentirai più cliente che tifoso”.

SPORTEVAI | 14-06-2019 09:14