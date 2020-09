Momblano fa chiarezza su esame Suarez e spunta la data

Doveva essere Milik, bloccato da mesi con un precontratto. Poi è apparso Dzeko e giù fotomontaggi con la maglia bianconera. Poi non si è capito più niente: Morata, Kean, Suarez e ora anche Giroud. Una girandola di nomi per prendere il posto di Higuain volato in Mls ma chi arriverà davvero alla Juventus? Quale è la vera prima scelta di Pirlo? Il nome che più di tutti eccita le folle è quello del Pistolero ma su Suarez c’è sempre la spada di Damocle del famoso passaporto da comunitaro e dell’esame di italiano da sostenere. Ed è su questo tema che si sbizzarrisce Luca Momblano.

Momblano informa sull’esame di Suarez

Il giornalista di Juventibus scrive su twitter: “Info per gli appassionati di burocrazie ministeriali: le iscrizioni per esami certificazione B1 presso Università per Stranieri di Perugia risultano chiuse il 17 agosto. contestualmente a disposizioni Decreto Sicurezza 2018 la Farnesina ha attivato numerosi centri convenzionati per certificazione B1 in tutto il mondo, che operano a tutti gli effetti come sedi d’esame estere. per gli esami certificazione B1 la parte orale viene gestita da remoto con professori madrelingua dell’ente convenzionato, potenzialmente presenti direttamente presso le strutture (ma da escludersi per protocolli Covid)”.

Poi conclude:”A Barcellona – per esempio – sono ben due i centri convenzionati con Ufficio della Certificazione Università Roma Tre. Sessione d’esame B1 giovedì 17 settembre con iscrizioni da inizio mese fino a esaurimento posti”.

Tifosi Juve perplessi per l’incertezza sul bomber

Questa precarietà crea fastidio ai tifosi della Juve e scattano le reazioni: “Dai Luca facciamo una trasferta a Barcellona mercoledì 17 cosi fai l’esclusiva. La prima intervista di Suarez in Italiano” o anche: “Se si svincola può arrivare anche a mercato chiuso. La figuraccia la fa tutta la Juve quando si presenta contro la Samp e deve mettere uno dei pulcini come prima punta”.

C’è chi scrive: “Speriamo che il professore sia un interista e che lo bocci” mentre altri danno voce alle loro paure: “Ma nessuno ha ancora pensato che se il Barca rinuncia a Suarez è perché lo ritiene rotto con un ginocchio a pezzi?!? Se volevamo fare un upgrade tecnico e fisico gli unici erano Cavani o Dzeko, ma dubito fortemente arrivino ancora” e infine: “Ragazzi, ora riflettendo con lucidità, è mai possibile che l’arrivo o meno di Suarez dipenda da un esame che deve ancora svolgere? Stiamo parlando della Juventus. Secondo me c’è qualcosa che non sappiamo, restiamo fiduciosi

SPORTEVAI | 11-09-2020 09:17