Momblano: “Juve, occhio a queste opportunità”, i tifosi dicono no

Il prossimo sarà un mercato “senza soldi”. La gran parte degli esperti di calcio e più in particolare di mercato concordano sul fatto che la prossima campagna acquisti sarà fatta di scambi e soprattutto di giocatori a parametro zero. Bisogna dunque lavorare per tempo per cercare l’occasione giusta a buon mercato.

Non è un segreto che l’emergenza coronavirus con la possibile conclusione anticipata dei campionati possa portare una gravissima crisi economica nel mondo del calcio. Dalla sua pagina YouTube, il giornalista Luca Momblano prova a tracciare una lista dei possibili target che potrebbero entrare nelle scelte della Juventus.

Momblano: “Juve, occhio a Cavani”

Il giornalista prova a fare il punto in vista dei prossimi mesi: “Siamo ancora in attesa di capire se le ultime due operazioni quelle di Ramsey e di Rabiot siano state operazioni con la O maiuscola. Almeno una delle due deve rivelarsi tale, oggi i conti non li possiamo fare. Ma il tema “basta parametri zero” mi sembra ridicolo. Cosa c’è di appetibile? Credo che la Juve coglierà l’attimo. Ci sono tanti nomi forti come Willian del Chelsea. Non so se in Italia farà l’attaccante laterale, ma io lo vedo più da centrale”.

Ma tra i nomi papabile ci sono tanti giocatori interessanti anche per l’attacco: “Mertens direi di no. In questo momento c’è la fila e non credo che la Juve sia interessata. Credo che possano arrivare due attaccanti. Può essere Edinson Cavani. E’ un mio vecchio pallino, saprebbe lavorare con Cristiano Ronaldo. Un bel biennale per lui un pensiero lo farei. Ma nel top della mia lista c’è Sarr del Nizza, giovane con un ingaggio basso e che ha tutte le carte in regola”.

Le reazioni dei social: “Higuain non ci ha insegnato niente?”

Nonostante i nomi e la disamina molto interessante di Momblano, i tifosi sembrano scettici su alcuni nomi lanciati dal giornalista: “Cioè scusate, sono due anni che non sappiamo come liberarci di Higuain e adesso andiamo a prendere Cavani? Ma allora siamo scemi, non c’è altra spiegazione” commenta Francesco. Pensiero condiviso anche da Alessandro: “Cavani ha 33 anni e 10 milioni di ingaggio, vogliamo proprio farci del male”.

Ma c’è anche chi sembra apprezzare scelta dell’uruguaiano ex Napoli: “Io Cavani a parametro zero lo prenderei subito, anche se ha più di 30 anni. I gol li fa ancora”. E proprio in tema di giocatori passati dal Napoli c’è anche il giudizio di Stefania: “Certo meglio Cavani che Milik”. Così come Denis che spiega: “Cavani potrebbe essere un buon colpo, ma ovviamente tutto dipenderebbe dalle condizioni contrattuali ed economiche. Farebbero tutta la differenza del mondo”.

SPORTEVAI | 30-04-2020 14:10