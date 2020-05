Momblano rivela cosa ha studiato Sarri durante lo stop

Un mese circa, poi – se tutto dovesse andare come spera la maggioranza dei tifosi e degli addetti ai lavori – il calcio potrebbe tornare anche in Italia. A porte chiuse, certo, ma con tante partite avvincenti ancora in programma. In serie A come in Champions. Come saranno cambiate le squadre dopo questi mesi di stop forzato? Cosa hanno studiato gli allenatori in vista della ripresa? Luca Momblano sul suo canale youtube rivela un particolare legato al tecnico della Juventus, Maurizio Sarri.

Momblano assicura che Sarri ha studiato Sacchi

Momblano dice: “Una nuova Juve ha in mente Sarri per la ripresa del campionato? Se prima c’era il 20% di possibilità di giocare ora siamo al 50% sia per il campionato che per la Champions. Sarri deve ragionare su un blocco di partite ma la sta ripensando la Juve? Ho saputo una cosa. in questi giorni Sarri sta facendo indigestione di partite del Milan di Sacchi”.

Sarri non vuole abbandonare la sua idea di difesa

Parliamo di un calcio anni 80 e Momblano si chiede: “Ma è ancora attuale quel Milan di Sacchi? Ci insegna ancora qualcosa? Ci serve? La prima riflessione che mi nasce è che Sarri probabilmente non ha ancora accettato quel compromesso che a un certo punto che gli fa ritoccare la linea della difesa, non ha abbandonato l’idea di una linea più aggressiva, rigorosa, ordinata”.

Sarri sta pensando al 4-4-2 per la sua Juve?

Momblano aggiunge: “E’ questo lo step di cui ha bisogno la Juve? Ragionando sullo step delle partite che mancano dico di no, poi mi chiedo se esista ancora qualche segreto nel Milan di Sacchi. Vorrà giocare col 4-4-2 – come faceva Sacchi – con Dybala–Ronaldo coppia d’attacco?”.

“Mi auguro intanto che i giocatori in questi giorni li abbia intrattenuti anche lui e non solo Paratici, non siamo alieni, non deve essere lui lo straniero di turno, l’uomo che si deve spiegare dopo sei mesi di Juve. E’ stato l’anno zero, non l’anno uno per lui alla Juve, deve far tesoro di questa esperienza”.

Le reazioni social alle mosse di Sarri

Fioccano le reazioni sul web: “Il Milan di Sacchi era innovativo negli anni ’90, ora non più, è cambiato il calcio, il modo di giocare e di stare in campo” o anche: “Il Milan di Sacchi (prima versione) è di un’altra EPOCA ormai…”.

C’è chi nota: “Ragazzi ma la vogliamo smettere? Il Milan di Sacchi è quello del ritorno di Sacchi. Quello di prima è il milan degli OLANDESI. Senza quei tre s’è visto cosa ha fatto il “vate”.. e infine: “Sarri deve andarsene… è un anno quasi che lo sto dicendo, VIA”.

SPORTEVAI | 07-05-2020 12:07