Momblano rivela la nuova alleanza della Juve sul mercato

Senza più Marotta, con Paratici promosso ma anche pieno di nuove responsabilità, è Pavel Nedved il punto di riferimento reale di Andrea Agnelli e il consigliori più ascoltato in casa bianconera. Facile pensare che la rottura con Allegri sia stata decisa anche dopo aver sentito il parere dell’ex biondo centrocampista. E’ questo il parere di Luca Momblano che, proprio alla luce di questo scenario, ipotizza il ritorno di un importante alleato per smuovere il mercato della Signora.

LO SCENARIO – Il giornalista esperto del mondo bianconero sul sito di Sportmediaset spiega cosa sta cambiando, partendo proprio da Nedved che ora ha “un livello nuovo e assoluto, con poteri di firma e poteri decisionali”. Un contesto che – secondo Momblano – porta a riprendere in maniera molto più fatti i rapporti con Mino Raiola.

IL RITORNO – Da tempo la Juve non fa più affari importanti con il potente agente italo-olandese ma tutto lascia pensare che possa esserci un ritorno…al passato. Perchè? Semplice: innanzitutto bisogna definire la situazione contrattuale di Moise Kean (che ha un contratto in scadenza nel 2020). Poi c’è il possibile affare De Ligt, opzione che è tornata di moda soprattutto se il Napoli dovesse soffiare Manolas ai bianconeri. E infine il nome che piace a tutti, ovvero Paul Pogba, “il cavallone di ritorno che farebbe impazzire i tifosi. Tutto questo è realtà, a 48 dalla sospensione FIGC rimossa adesso dalla corte FIFA ai danni del procuratore più istrione e intransigente tra i tanti in circolazione”.

SPORTEVAI | 16-06-2019 09:49