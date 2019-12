Momblano rivela preferenze Cr7 sulla formazione, il web si spacca

Per Sarri – com’è comprensibile – non è un giocatore come gli altri, giusto dunque che abbia qualche privilegio e che certe scelte si concordino assieme ma può anche influire sulla formazione il pensiero di Cristiano Ronaldo? Che in sede di campagna acquisti possa aver dato qualche suggerimento a Paratici ci sta ma che sia anche in grado di condizionare le decisioni del tecnico? Difficile ma non impossibile.

IL FEELING – Già quando era al Real Madrid alcuni giocatori, anche importanti, erano stati ceduti proprio per lo scarso feeling con Cr7 (e la cosa valeva anche per i tecnici). Oggi che è alla Juve Ronaldo avrebbe espresso preferenze precise sul suo partner d’attacco.

IL TWEET – Lo rivela su twitter Luca Momblano, giornalista esperto del mondo bianconero, che scrive: “Cristiano Ronaldo in assoluto preferisce giocare in coppia con Dybala piuttosto che con Higuain.”.

IL PRECEDENTE – Tra il Pipita e il portoghese non correrebbe buon sangue già dai tempi in Spagna: sarebbe stato Ronaldo a chiedere a Perez di puntare su Benzema anzichè sull’argentino che infatti venne ceduto al Napoli.

LE REAZIONI – Sui social fioccano le reazioni del tifosi bianconeri e sono tutte o quasi severe nei confronti di Ronaldo: “I giocatori della Juve preferiscono giocare con Cristiano Ronaldo piuttosto che con la controfigura di questi mesi” o anche: “Se CR7 giocasse a calcio la metà di quello che sa, il compagno che lo affianca sarebbe superfluo…”.

LE PREFERENZE – Prevale l’ironia: “Anche Higuain preferirebbe Dybala a lui”, oppure: “Dybala e Higuain preferirebbero non giocare con Ronaldo” o anche: “In questo momento, se non si chiamasse Ronaldo, lui non giocherebbe. Se non lo si ammette non si è credibili”.

LA TATTICA – Qualcuno osserva: “Devono giocare tutti e 3 in questo momento per me…. Poi si vedrà, ma ora non si può fare a meno di Dybala….” oppure: “Poi l’area chi la occupa?? Dybala esce molto fuori e Cristiano parte da sinistra…..per me l’ideale invece è metterli tutti e 3 insieme”.

LA COPPIA – C’è chi scrive: “Ronaldo sarebbe ora che comiciasse ad essere umile e mettersi a disposizione della squadra perché ha stufato questo comportamento strafottente e menefreghista” o anche: “Nelle condizioni in cui è adesso deve stare a testa bassa e starsene muto. La porta è nello stesso posto per tutti se non gli va bene” e nfine: “Il problema è per una coppia Dybala-Cr7 ci manca un esterno d’attacco da almeno + 20 goal a stagione (quindi non Costa) e centrocampisti che si inseriscono constamente e quindi eccellenti nella doppia fase (Khedira lo era un tempo, Matuidi no)”.

