Momento decisivo in tv per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Che fossero una delle coppie più interessanti, nel quadro dello showbiz nostrano, lo si poteva intuire in termini di potenzialità quando riuscirono a rianimare un’edizione tra le più complicate del Grande Fratello Vip.

La loro storia, nata sotto i riflettori del GFVip, aveva agitato i telespettatori per il triangolo dentro-fuori che Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, tradito e abbandonato, furono in grado di disegnare. Il fatto che Ignazio e Cecilia hanno resistito, a due anni di distanza, nonostante l’esaurirsi dell’effetto costruito con l’aiuto di autori e del montaggio televisivo, ha avuto delle conseguenze.

Non solo legate alla loro vita personale e al matrimonio che, secondo Novella 2000, sarebbero pronti ad organizzare ma anche sul versante professionale. Come coppia, insomma, Ignazio e Cecilia funzionano e i contratti, commerciali e televisivi, ne sono la dimostrazione. Per entrambi, poi, la prossima sfida televisiva sarebbe un importante banco di prova.

E non solo perché “Ex on the beach 2”, che andrà in onda su MTV, è un progetto che potrebbe decidere molto della loro sorte. Per Cecilia è un importante passo, in termini di emancipazione, dalla sorella Belen che con il suo indubbio carisma ha sempre oscurato e condizionato dopo l’iniziale aiuto la carriera di Cecilia. Non teme competizione, se non sportiva, invece Moser jr che ha optato per un piano B di lusso e per nulla casuale, dopo aver seguito le orme paterne in bici e trascurando l’azienda di famiglia.

Le polemiche a distanza con Giulia De Lellis e l’ex cognato, il pilota Andrea Iannone, sembrano cosa superata o almeno accantonata a favore di un presente denso di impegni e opportunità lavorative che sia Cecilia sia Ignazio non intendono trascurare. Il che vorrebbe dire, per i più romantici, che il loro matrimonio andrebbe collocato lì, quando l’agenda lo permetterà.

D’altronde, non era stata proprio la Rodriguez minore a dare più importanza alla maternità, in questa fase del suo percorso, che alle nozze con il suo Moser?

VIRGILIO SPORT | 05-12-2019 13:38