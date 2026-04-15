Monaco, finalmente Cobolli convince: 6-2 6-3 contro Bergs, ora nei quarti potrebbe essere derby con Darderi

A Monaco di Baviera arriva una vittoria piuttosto confortante per Cobolli, che regola in due set Zizou Bergs e aspetta ora di vedere cosa farà Darderi, opposto a Kopriva nell'ultimo match di giornata

Dai tentennamenti col baby Dedura alla vittoria decisamente più confortante e convincente contro Bergs il passo è stato relativamente breve. Con Flavio Cobolli che si regala finalmente una partita scevra da troppi pensieri e preoccupazioni: 6-2 6-3 contro il belga che rappresentava certo uno scoglio importante, un esame superato a pieni voti, buono soprattutto per ritrovare un po’ di continuità dopo l’andamento lento mostrato tra Indian Wells, Miami e Montecarlo. Perché era dalla vittoria di Acapulco che il romano non vinceva due partite in fila: per la terza bisognerà attendere venerdì, quando l’avversario potrebbe essere Darderi, in campo con Kopriva nell’ultimo ottavo di giornata in terra bavarese.

Cobolli ha alzato l’asticella: ingiocabile con la prima

Cobolli sapeva che contro Bergs l’asticella si sarebbe alzata (non a caso è 42 del mondo, e non oltre la 300 come Dedura), ma a conti fatti è stato lui stesso ad alzarla per rendersi pressoché inafferrabile dal rivale belga. Il quarto incrocio tra i due ha sorriso al romano (ora avanti 3-1 nei precedenti) perché ha saputo interpretare al meglio una partita nella quale ha tenuto un rendimento altissimo con la prima, dalla quale ha ricavato l’88% di punti (23 su 26 volte che l’ha servita), riuscendo però a farsi valere anche con la seconda (61%, il doppio rispetto all’avversario).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bergs ha faticato tanto a tenere il ritmo imposto dall’italiano, che ha sfruttato tutte e tre le palle break avute a disposizione e ha annullato l’unica che ha concesso, nel finale di secondo set, con la quale il belga avrebbe voluto rientrare in partita per provare ad andarsela a giocare al terzo. Nulla di tutto questo, perché Cobolli ha saputo disinnescare ogni tentativo di rimonta del rivale: nel primo set, dopo i primi 4 giochi vinti da chi serviva, l’azzurro ha accelerato vertiginosamente infilando 8 punti consecutivi e strappando la battuta a Zizou nel sesto gioco, per poi ripetersi nell’ottavo (in 4 game 16 punti a 4 per il romano).

Il trend è proseguito nei primi tre giochi del secondo set, dove Flavio ha concesso appena tre punti al belga, salendo subito sul 3-0 prima di ritrovarsi ad annullare la palla break nel settimo gioco, vincendolo poi ai vantaggi e accontentandosi di chiudere al nono game.

Darderi con Kopriva per regalarsi il derby

Ora l’attenzione si sposta tutta su Darderi, in campo contro Vit Kopriva, già battuto un anno fa nei quarti a Marrakech nell’unico precedente a livello ATP (3-1 per Kopriva nei Challenger, tutti giocati sul rosso, con l’ultima vittoria arrivata nel torneo di Napoli della passata annata). Chi vince l’ultimo ottavo del programma di giornata se la vedrà proprio con Cobolli.

Dall’altra parte del tabellone, già confezionato il primo quarto di finale, e la sorte ha abbinato due tennisti che sanno il fatto loro: a sfidarsi saranno Ben Shelton e Joao Fonseca, che hanno battuto in due set Blockx e Rinderknech.